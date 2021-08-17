сегодня, 10:33
На проект установки памятника святым на улице Ленина поступило всего три возражения
Гости ЗАГСа оставили почти три десятка листов отзывов. Практически все они написаны в «свадебные» дни — пятницы и субботы.
На утро вторника в специальной книге отзывов оставлено порядка трех десятков страниц откликов. Практически все они были написаны в пятницы и субботы, когда в ЗАГСе проходят торжественные регистрации браков. Подавляющее большинство отзывов — положительные. Кто-то оставляет короткое «Красиво» или «Прекрасный памятник», а кто-то подробно аргументирует свое мнение.
Среди сплошь положительных отзывов нашлось всего пять записей, которые выражают иное мнение. Трое липчан высказались резко против, один человек воздержался, а еще один предложил установить вместо памятника православным святым фигуру мультгероя Бонифация.
Проект установки памятника Петру и Февронии принадлежит «Союзу женщин Липецкой области». Памятник планируют как центр будущей свадебной open-air, где сотрудники ЗАГСа смогут проводить выездные регистрации. Установка памятника планируется за счет средств меценатов. Принципиальное одобрение со стороны городских властей и духовенства у проекта уже есть.
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33 минуты назадОбщество
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