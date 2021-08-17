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На проект установки памятника святым на улице Ленина поступило всего три возражения

22 872
#памятник #отзывы
1
На проект установки памятника святым на улице Ленина поступило всего три возражения

Гости ЗАГСа оставили почти три десятка листов отзывов. Практически все они написаны в «свадебные» дни — пятницы и субботы.

17 августа завершается приём отзывов на проект установки памятника православным святым Петру и Февронии на аллее возле здания управления ЗАГС на улице Ленина в Липецке. Сбор мнений открыли ровно месяц назад, в день презентации макета памятника, приуроченный ко Дню города.

На утро вторника в специальной книге отзывов оставлено порядка трех десятков страниц откликов. Практически все они были написаны в пятницы и субботы, когда в ЗАГСе проходят торжественные регистрации браков. Подавляющее большинство отзывов — положительные. Кто-то оставляет короткое «Красиво» или «Прекрасный памятник», а кто-то подробно аргументирует свое мнение.

за.jpg

Среди сплошь положительных отзывов нашлось всего пять записей, которые выражают иное мнение. Трое липчан высказались резко против, один человек воздержался, а еще один предложил установить вместо памятника православным святым фигуру мультгероя Бонифация.

против.jpg


Проект установки памятника Петру и Февронии принадлежит «Союзу женщин Липецкой области». Памятник планируют как центр будущей свадебной open-air, где сотрудники ЗАГСа смогут проводить выездные регистрации. Установка памятника планируется за счет средств меценатов. Принципиальное одобрение со стороны городских властей и духовенства у проекта уже есть.
22 872
#памятник #отзывы
1

Комментарии (22)

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житель

6 минут назад
Что вы вылизываете Плеханова,Зегеля, Ленина. На улицах Катукова, Кривенкова, 60-лет СССР черт ногу сломит, а ведь здесь молодежь подоходный и транспортный налоги платят.
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Петя

11 минут назад
Сколько можно уродовать Верхний парк! Ваши памятники никому не нужны! Средства отдайте больным детям.Обустройте Каменный лог!
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....

12 минут назад
Весьма актуальный по нынешним временам памятник... очень жизненный... суть легенды в том, что любая нищебродка, получив возможность шантажировать мажорчика, непременно воспользуется этим и изгадит ему всю оставшуюся жизнь (сколько чувак проблем из-за нее поимел) а, главное, не было никогда таких исторических персонажей.. не подтверждают историки их реальное существование... какие-то фейковые святые...
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Прихожанка Иелена

23 минуты назад
Установите там пожалуйста киоск церковной лавки, а то во всем парке нет не одной
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60+

27 минут назад
У этой пары не было детей , это значит они не могут быть символом семьи и благоденствия! Наверное много грешили что бог не дал им детей . Чем они отличаются от голубого Валентина ?
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Блин горелый

29 минут назад
Сонм святых Святой России не дали разум ее святым, в будущем, правителям, привели к гражданской войне, стоивших многим жителям этой страны жизни! И что теперь? Перезагрузка и все с самого начала?
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Mikl

30 минут назад
Здесь старый парк со своими причудами и никогда не было памятника Февронии здесь и он не нужен здесь. ставьте новые памятники в новых районах города. вот там ему место Съездите в Ниццу или в Париж, там сохраняют старые памятники и восстанавливают. а новые памятники ставят в новых микрорайонах.
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Как хотим --так и будет.

33 минуты назад
Мнение народа в интернете не учитывают,а ловят тех ,кому трудно сказать НЕТ, на радостях.И вообще раньше --это был дом пионеров.
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Алоизий

33 минуты назад
У меня один вопрос: зачем?!
ответить

Как хотим --так и будет.

34 минуты назад
Мнение народа в интернете не учитывают,а ловят тех ,кому трудно сказать НЕТ, на радостях.И вообще раньше --это был дом пионеров.
ответить
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