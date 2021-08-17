В Липецке установят 12 «ловушек» для водителей

Еще два комплекта приборов автоматической фиксации нарушений смонтируют в Ельце и Грязях.

«Дорожное агентство Липецкой области» планирует потратить до 166,99 млн рублей на закупку и монтаж специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением на участках автомобильных дорог общего пользования. Новые «ловушки» для водителей могут появиться на дорогах уже к концу года. Подрядчик должен будет смонтировать 14 комплексов фото- и видеофиксации нарушений в течение 110 дней с момента подписания контракта. Торги на услуги запланированы на 24 августа.



- 12 комплексов установят на перекрестках и пешеходных переходах Липецка, еще по одному – в Грязях и Ельце. Устройства будут контролировать не только скорость автомобилей, но и соблюдение рядности, проезд на красный свет, выезд за стоп-линию, - сообщили GOROD48 в пресс-службе управления дорог и транспорта Липецкой области. - Места установки стационарных и мобильных комплексов определяются совместно с ГИБДД на основе анализа статистики, в местах концентрации ДТП и на потенциально аварийно-опасных участках.



В Липецке «ловушки» смонтируют на перекрестках улиц Советская — Фрунзе, Механизаторов — проспект Победы, Космонавтов — Терешковой, Гагарина — Зегеля, Горького — Первомайская, Советская — Горького, Космонавтов — Звездная, Космонавтов - Циолковского, две на проспекте Мира, одну на улице Берзина, одну у Октябрьского моста. По одной «ловушке» установят на перекрестке улиц Лермонтова — Пушкина в Ельце и на улице 30 лет Победы в Грязях.



- В общей сложности сегодня на дорогах Липецкой области работает 89 стационарных комплексов видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения, из них 25 – на федеральных трассах, 29 – на региональных, 31 – в Липецке, по 2 в Грязях и Ельце. Кроме того, используются 38 мобильных комплексов, так называемых «треног», которые обслуживают по договору с согласования собственника оборудования. Все они находятся в ведении ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области». Взысканные с их помощью штрафы поступают в Дорожный фонд Липецкой области, - уточнили в управлении дорог.



В 2020 году с помощью камер фотовидеофиксации было вынесено 535 000 постановлений о нарушениях, по ним взыскано 188 млн рублей. В 2019 году было 299 355 постановлений и почти 110 млн рублей штрафов. За 7 месяцев этого года вынесено уже 429 000 постановлений, взыскано почти 139 млн рублей.