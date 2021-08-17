НЛМК Live

31 минуту назад

«Стальное дерево» помогло оборудовать пляж для сельских жителей

253
#стальное дерево
1
«Стальное дерево» помогло оборудовать пляж для сельских жителей

В селе Введенка Липецкого района завершили проект по оборудованию комфортной пляжной зоны для отдыха местных жителей.   

В этом году глава сельского поселения Денис Дорожинский с проектом обустройства общественной территории стал участником грантовой программы «Стальное дерево».  Программа поддержки социальных инициатив – многолетний проект благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие», социального партнера ПАО «НЛМК».  

Идея Дениса понравилась жюри конкурса и ему предоставили грант в размере 300 тысяч рублей.  Средства пошли на изготовление и монтаж восьми антивандальных стационарных лежаков и двух комфортных раздевалок.  Перед установкой деревянные части оборудования были обработаны и пропитаны защитным покрытием, чтобы сохранить материал от воздействия окружающей среды.  

К работам по благоустройству привлекли местных волонтеров. На средства инициативных жителей села на пляж был завезен речной песок. Дополнительно вокруг пляжной территории установили новое ограждение и современные урны для раздельного сбора мусора. В ходе работ по благоустройству восстановили пирс и место для купания детей. Пляж оборудовали современными навесами для загара -  перголами и вышкой для дежурства спасателей.  

 «Этот проект «Стального дерева» помог повысить комфорт и безопасность единственного в районе пляжа, где официально разрешено купаться. Чтобы люди успели воспользоваться результатами общих усилий уже в этом году, мы попросили местные власти помочь завершить все работы в сжатые сроки. Результат благоустройства не заставил себя долго ждать - Введенский пляж заметно преобразился. Теперь комфортную территорию облюбовали не только жители поселения, но и частые гости из областного центра», - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.   

Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Липецке с 2017 года. В 2018 году она стала доступна жителям Липецкой области, общественным экологическим организациям, а с 2019 года социальные проекты программы реализуются уже в пяти регионах России. В 2021 году в Липецкой области планируют завершить 29 проектов грантовой программы «Стальное дерево». На эти цели планируется направить около 8 млн рублей. Всего до конца года волонтеры завершат 74 новых проекта в Свердловской, Калужской Белгородской, Липецкой областях и в Алтайском крае. 
253
#стальное дерево
1

Еще в рубрике

НЛМК продолжает ремонтные работы в одном из сталеплавильных цехов
#ремонтные работы
НЛМК продолжает ремонтные работы в одном из сталеплавильных цехов

вчера, 20:02

НЛМК Live
«Стальное дерево» помогает тренироваться юным горнолыжникам
#благотворительность #Фонд «Милосердие»
«Стальное дерево» помогает тренироваться юным горнолыжникам

вчера, 10:34

НЛМК Live
НЛМК сообщил о восстановлении производства стали после аварии
НЛМК сообщил о восстановлении производства стали после аварии

14.08.2021 16:17

НЛМК Live
Сегодня вечером возможен шум во время наладочных работ на НЛМК
#пожар #авария
Сегодня вечером возможен шум во время наладочных работ на НЛМК

13.08.2021 20:43

НЛМК Live
В базовые учебные заведения НЛМК подали заявления более 1000 школьников
#образование #профориентация
В базовые учебные заведения НЛМК подали заявления более 1000 школьников

12.08.2021 15:23

НЛМК Live
НЛМК готовит праздничную программу к юбилею доменной печи «Россиянка»
#«Россиянка»
НЛМК готовит праздничную программу к юбилею доменной печи «Россиянка»

11.08.2021 12:21

НЛМК Live