«Стальное дерево» помогло оборудовать пляж для сельских жителей

В селе Введенка Липецкого района завершили проект по оборудованию комфортной пляжной зоны для отдыха местных жителей.



В этом году глава сельского поселения Денис Дорожинский с проектом обустройства общественной территории стал участником грантовой программы «Стальное дерево». Программа поддержки социальных инициатив – многолетний проект благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие», социального партнера ПАО «НЛМК».



Идея Дениса понравилась жюри конкурса и ему предоставили грант в размере 300 тысяч рублей. Средства пошли на изготовление и монтаж восьми антивандальных стационарных лежаков и двух комфортных раздевалок. Перед установкой деревянные части оборудования были обработаны и пропитаны защитным покрытием, чтобы сохранить материал от воздействия окружающей среды.



К работам по благоустройству привлекли местных волонтеров. На средства инициативных жителей села на пляж был завезен речной песок. Дополнительно вокруг пляжной территории установили новое ограждение и современные урны для раздельного сбора мусора. В ходе работ по благоустройству восстановили пирс и место для купания детей. Пляж оборудовали современными навесами для загара - перголами и вышкой для дежурства спасателей.



«Этот проект «Стального дерева» помог повысить комфорт и безопасность единственного в районе пляжа, где официально разрешено купаться. Чтобы люди успели воспользоваться результатами общих усилий уже в этом году, мы попросили местные власти помочь завершить все работы в сжатые сроки. Результат благоустройства не заставил себя долго ждать - Введенский пляж заметно преобразился. Теперь комфортную территорию облюбовали не только жители поселения, но и частые гости из областного центра», - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.



Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Липецке с 2017 года. В 2018 году она стала доступна жителям Липецкой области, общественным экологическим организациям, а с 2019 года социальные проекты программы реализуются уже в пяти регионах России. В 2021 году в Липецкой области планируют завершить 29 проектов грантовой программы «Стальное дерево». На эти цели планируется направить около 8 млн рублей. Всего до конца года волонтеры завершат 74 новых проекта в Свердловской, Калужской Белгородской, Липецкой областях и в Алтайском крае.

