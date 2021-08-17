29-летний водитель сбил ограждение, ездил по встречке и попытался скрыться

Его задержали на улице Стаханова.

Вечером 15 августа в Липецке на улице Стаханова задержали 29-летнего водителя «ВАЗ-21144», который сбил дорожное ограждение и попытался скрыться. Автомобиль принадлежит 62-летнему отцу девушки нарушителя.











Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель не справился с управлением и врезался в препятствие, после чего попытался уехать, но мужчину задержали и составили на него сразу два протокола: по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка» и части 3 статьи 12.16 КоАП «Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением».