Происшествия

41 минуту назад

29-летний водитель сбил ограждение, ездил по встречке и попытался скрыться

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#ДТП
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Его задержали на улице Стаханова.

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Вечером 15 августа в Липецке на улице Стаханова задержали 29-летнего водителя «ВАЗ-21144», который сбил дорожное ограждение и попытался скрыться. Автомобиль принадлежит 62-летнему отцу девушки нарушителя.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель не справился с управлением и врезался в препятствие, после чего попытался уехать, но мужчину задержали и составили на него сразу два протокола: по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка» и части 3 статьи 12.16 КоАП «Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением».

3 911
#ДТП
1

Комментарии (3)

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12 стульев

24 минуты назад
Во как бывает, согласен. Город 48, пожалуйста данные на водителя лексуса, который пару раз пытался залезть на забор. Сколько лет ему и сколько лет его отцу ... или тестю!!
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Во как бывает.

31 минуту назад
Стоит на своём отечественном тазу совершить правонорушениях всё расписать кто, зачем и почему. А стоит на ЛЕКСУСЕ забор помять или иное правонорушениях совершить, так не знают про него не чего.
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товарищ Поддорожный

33 минуты назад
Небось , бухой был... На трезвую голову такое не сделаешь...
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