Общество
сегодня, 21:54
Липецкие туристы опозорились в Новороссийске
Липчане остановились перекусить, намусорили, а на замечание горожан - нахамили
В новороссийском паблике появилось видео хамского поведения липчан. Автор видео за кадром говорит, что запечатлены пассажиры и водитель машины из Липецкой области.
Немолодая женщина и мужчина остановились поесть, намусорили, а на замечание автора видео мужчина исполнил танец пятой точкой.
В то же время автор видео утверждает, что этот мужчина не задолго до этого справил нужду за углом, что также было запечатлено на видео, которое женщина выкладывать не стала.
Немолодая женщина и мужчина остановились поесть, намусорили, а на замечание автора видео мужчина исполнил танец пятой точкой.
В то же время автор видео утверждает, что этот мужчина не задолго до этого справил нужду за углом, что также было запечатлено на видео, которое женщина выкладывать не стала.
Комментарии (22)
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Олег Рощин
707
Колян
Чудакам
Паспорт не показал
Денис
Сельдерей не растет на Елецком.
Да уж
Пешеход
гость