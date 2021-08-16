Общество

сегодня, 21:54

Липецкие туристы опозорились в Новороссийске

22 2366
#хамство
4

Липчане остановились перекусить, намусорили, а на замечание горожан - нахамили

В новороссийском паблике появилось видео хамского поведения липчан. Автор видео за кадром говорит, что запечатлены пассажиры и водитель машины из Липецкой области.

Немолодая женщина и мужчина остановились поесть, намусорили, а на замечание автора видео мужчина исполнил танец пятой точкой.

В то же время автор видео утверждает, что этот мужчина не задолго до этого справил нужду за углом, что также было запечатлено на видео, которое женщина выкладывать не стала.



22 2366
#хамство
4

Комментарии (22)

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Олег Рощин

12 минут назад
так они Липецк давно засрали и засцали- свинопатамы
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707

25 минут назад
просто быдло
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Колян

35 минут назад
Проблема не в том, что он липчанин, а в том, что быдло
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Чудакам

37 минут назад
Открою вам тайну: ровно такие же свиньи живут и в Новороссийске, и в Брюсселе и в Амстердаме
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Паспорт не показал

41 минуту назад
С Липецкой пропиской, а государственные регистрационные знаки 48 от старых правил регистрации у многих жителей России стоят! Опять на Липецк гонят!!!
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Денис

42 минуты назад
В Липецке таких свиней большинство.
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Сельдерей не растет на Елецком.

52 минуты назад
Типичное поведение жителя Елецкого микрорайона. Как поется в песне,я узнаю тебя из тысячи! Кстати завтра сельдерей будет в перекрестке со скидкой.
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Да уж

53 минуты назад
ЛИПЕЦК РУЛИТ!!!
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Пешеход

55 минут назад
Если есть два индивида, это не значит что мой город можно обзывать
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гость

57 минут назад
Над нормальными, любящими порядок, чистоту, у нас смеются, ненавидят, и даже могут * . Но как они не маскируются, их нутро видно насквозь.
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