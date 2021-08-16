Липецкие туристы опозорились в Новороссийске

Липчане остановились перекусить, намусорили, а на замечание горожан - нахамили

В новороссийском паблике появилось видео хамского поведения липчан. Автор видео за кадром говорит, что запечатлены пассажиры и водитель машины из Липецкой области.



Немолодая женщина и мужчина остановились поесть, намусорили, а на замечание автора видео мужчина исполнил танец пятой точкой.



В то же время автор видео утверждает, что этот мужчина не задолго до этого справил нужду за углом, что также было запечатлено на видео, которое женщина выкладывать не стала.







