Общество

25 минут назад

На Яблочный Спас россиянам рекомендуют ехать в Лебедянь

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#яблочный спас #Лебедянь
На Яблочный Спас россиянам рекомендуют ехать в Лебедянь

Куда же если не в яблочный край?

Россиянам рекомендовали пять живописных яблоневых садов страны, куда можно добраться на машине. В преддверии Яблочного Спаса глобальный маркетплейс для автодорожных поездок BlaBlaCar составил рейтинг мест, где можно отметить праздник и попробовать ароматные и сочные фрукты. Данные исследования опубликовала «Ленты.ру».

Россиянам порекомендовали ехать Коломну, станицу Абадзехскую в Адыгее, село Канглы Ставропольского края, плантации поселка Сады Придонья в Волгоградской области и Лебедянь в Липецкой области.

«Россияне могут угоститься вкусными яблоками в Лебедяни, которую называют яблоневой столицей Липецкой области. Жители города с XVII века выращивают различные сорта этого фрукта. В настоящее время здесь находятся многочисленные яблоневые агрофермы», сообщает издание.

Яблочным Спасом в русской традиции называют православный праздник Преображения Господня, отмечаемый 19 августа. Незадолго до крестных страданий Иисус Христос поднялся на гору Фавор, взяв с собой трех своих самых близких учеников: Иакова, Иоанна и Петра, и преобразился, то есть изменился перед ними. Спелое яблоко символизирует преображение, которое по примеру Христа должно являться целью для православных верующих.
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#яблочный спас #Лебедянь

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