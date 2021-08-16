Происшествия
сегодня, 19:04
Пропавшую пенсионерку нашли
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Пропавшую 14 августа в Липецке 72-летнюю Марию Миляеву обнаружили в селе Ситовка. Женщину заметили прохожие, они узнали ее по ориентировке, распространенной волонтерами. Пенсионерка уже опознана родственниками.
Напомним, что 14 августа Мария Миляева вышла из дома на улице Ангарской в Липецке и не вернулась.
Напомним, что 14 августа Мария Миляева вышла из дома на улице Ангарской в Липецке и не вернулась.
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Тоха Пупырышкин
Билли Бонс
Avarij