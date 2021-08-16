Происшествия

сегодня, 19:04

Пропавшую пенсионерку нашли

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#пропавшие без вести
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Пропавшую пенсионерку нашли
Пропавшую 14 августа в Липецке 72-летнюю Марию Миляеву обнаружили в селе Ситовка. Женщину заметили  прохожие, они узнали ее по ориентировке, распространенной волонтерами. Пенсионерка уже опознана родственниками. 

Напомним, что 14 августа Мария Миляева вышла из дома на улице Ангарской в Липецке и не вернулась.
3 1260
#пропавшие без вести
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Комментарии (3)

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Тоха Пупырышкин

сегодня, 19:29
Час назад написали , что пропала... А теперь оказывается , что уже нашли... Странные вы люди!!
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Билли Бонс

сегодня, 19:23
Слава Богу!
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Avarij

сегодня, 19:23
Буева+Миляева=Бурляева... Сплошная математика)
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