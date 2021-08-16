С 17 августа движение по улице Советской будет затруднено

17 августа на улице Советской у дома №43.начнутся ремонтно-восстановительных работ на сетях АО «ЛГЭК», Движение общественного транспорта по улице Советской к остановке «Улица Горького» будет осуществляться по встречной полосе – для безопасности дорожного движения ее выделят водоналивными барьерами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.



Ожидается, что энергетики завершат работу в течение нескольких дней.





