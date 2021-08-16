Старое пианино испытало состояние полета

Подарок сельскому клубу доставили по воздуху

Занимательные фото опубликовал в своем блоге в Инстаграм глава Нижнематренского сельского поселения Добринского района Вадим Батышкин. На них трактор высоко подняв ковш, везет пианино.Как рассказал Вадим Батышкин, музыкальный инструмент подарили сельскому клубу жители Виктор Дмитриевич и Галина Владимировна Климентовы.- Много лет молчало оно, после того как дети, учившиеся в свое время на нем музицировать, повзрослели... Решили на семейном совете, что пианино снова должно зазвучать! И сегодня, подарив музыкальному инструменту состояние полета, - написал в блоге глава села.