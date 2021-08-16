Липецкая вечЁрка: задержан убийца 18-летней девушки, массовое ДТП и какие дороги отремонтируют в 2022 году

Сегодня, 16 августа, стало известно, что задержали 21-летнего парня, которого подозревают в убийстве 18-летней девушки, ее искали несколько дней, на улице Папина произошло массовое ДТП, и объявили торги на ремонт липецких дорог в 2022 году, всего один лот, но сразу на полмиллиарда рублей.