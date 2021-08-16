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13 минут назад

Липецкая вечЁрка: задержан убийца 18-летней девушки, массовое ДТП и какие дороги отремонтируют в 2022 году

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#вечЁрка #убийство #ДТП #ремонт дорог
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Липецкая вечЁрка: задержан убийца 18-летней девушки, массовое ДТП и какие дороги отремонтируют в 2022 году

Сегодня, 16 августа, стало известно, что задержали 21-летнего парня, которого подозревают в убийстве 18-летней девушки, ее искали несколько дней, на улице Папина произошло массовое ДТП, и объявили торги на ремонт липецких дорог в 2022 году, всего один лот, но сразу на полмиллиарда рублей.

9 августа в Липецке пропала 18-летняя Елена Быкова. Ее искали полицейские и волонтеры. Вчера тело девушки нашли у гаражей на Новолипецке недалеко от старого здания ГИБДД. Как выяснилось позже, Елену убили 9 августа ударом кулака в голову, а тело спрятали в кустах. Она приехала в Липецк из Лебедянского района со своим знакомым, жителем Лев-Толстовского района. 

Сегодня следователи сообщили о  задержании 21-летнего знакомого Елены, того самого жителя Лев-Толстовского района, ему предъявлено обвинение по по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Сегодня утром на улице Папина столкнулись пять автомобилей. Все случилось по принципу домино: «Шкода», которая ехала в сторону Центрального рынка, столкнулась со стоявшим «Хендаем» и опрокинулась. «Хендай» в свою очередь отбросило на «ГАЗель», которая ударилась в «Ниссан», а японский автомобиль столкнулся с еще одним «Хендаем».

В этой аварии пострадал только водитель первого «Хендая», но от госпитализации мужчина отказался.

— Очень узкое место, машины едут впритирку друг к другу. К сожалению, рано или поздно это должно было случиться. Про расширение говорили-говорили, вроде бы отложили на 22 год, а в итоге разбиты пять машин. Виновата администрация города, однозначно, — высказал свое мнение Николай.

Чуть позже на улице Гагарина столкнулись «КамАЗ» и «Мерседес». Грузовик, перевозивший навоз, догнал иномарку. Обошлось без пострадавших.

— Говно КАМАЗа — это всегда к деньгам!!! — написал Суровый.

А накануне в Лебедянском районе грузовик улетел в поле с кукурузой. Несмотря на то, что машина перевернулась, никто не пострадал.

На улице Юбилейной женщина-водитель «Митсубиси Аутлендер»  сбила 83-летнюю пенсионерку. Ее отвезли в больницу, но после оказания медицинской помощи, отпустили домой.  

За трое суток на дорогах области 14 человек пострадали, один — погиб. В Елецком районе на трассе Орел — Тамбов опрокинулся в кювет автомобиль «Киа». Его 25-летний водитель погиб.

Сегодня появились подробности воскресного происшествия, когда водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер» снес дорожное ограждение.

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Как выяснилось позже, водитель был пьян. Момент, когда он пытался сесть за руль, сняли прохожие, они же его отговаривали от этой затеи.

 
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Управление главного смотрителя Липецка уже объявило тендер на ремонт дорог в 2022 году. Пока только один лот, но какой, аж на треть миллиарда рублей! Вряд ли за такой жирный кусок смогут побороться маленькие фирмы, только крупные игроки. Речь идет о ремонте дорог в центре Липецка: Зегеля, Плеханова, Интернациональной, Пролетарской и Желябова.

Напомним, что в следующем году в Липецке планируют отремонтировать два десятка дорог ( адреса здесь) и продолжить реконструкцию улицы 50 лет НЛМК.
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#вечЁрка #убийство #ДТП #ремонт дорог
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