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Липецкая вечЁрка: задержан убийца 18-летней девушки, массовое ДТП и какие дороги отремонтируют в 2022 году
Сегодня, 16 августа, стало известно, что задержали 21-летнего парня, которого подозревают в убийстве 18-летней девушки, ее искали несколько дней, на улице Папина произошло массовое ДТП, и объявили торги на ремонт липецких дорог в 2022 году, всего один лот, но сразу на полмиллиарда рублей.
Сегодня следователи сообщили о задержании 21-летнего знакомого Елены, того самого жителя Лев-Толстовского района, ему предъявлено обвинение по по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
Сегодня утром на улице Папина столкнулись пять автомобилей. Все случилось по принципу домино: «Шкода», которая ехала в сторону Центрального рынка, столкнулась со стоявшим «Хендаем» и опрокинулась. «Хендай» в свою очередь отбросило на «ГАЗель», которая ударилась в «Ниссан», а японский автомобиль столкнулся с еще одним «Хендаем».
В этой аварии пострадал только водитель первого «Хендая», но от госпитализации мужчина отказался.
— Очень узкое место, машины едут впритирку друг к другу. К сожалению, рано или поздно это должно было случиться. Про расширение говорили-говорили, вроде бы отложили на 22 год, а в итоге разбиты пять машин. Виновата администрация города, однозначно, — высказал свое мнение Николай.
Чуть позже на улице Гагарина столкнулись «КамАЗ» и «Мерседес». Грузовик, перевозивший навоз, догнал иномарку. Обошлось без пострадавших.
— Говно КАМАЗа — это всегда к деньгам!!! — написал Суровый.
А накануне в Лебедянском районе грузовик улетел в поле с кукурузой. Несмотря на то, что машина перевернулась, никто не пострадал.
На улице Юбилейной женщина-водитель «Митсубиси Аутлендер» сбила 83-летнюю пенсионерку. Ее отвезли в больницу, но после оказания медицинской помощи, отпустили домой.
За трое суток на дорогах области 14 человек пострадали, один — погиб. В Елецком районе на трассе Орел — Тамбов опрокинулся в кювет автомобиль «Киа». Его 25-летний водитель погиб.
Сегодня появились подробности воскресного происшествия, когда водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер» снес дорожное ограждение.
Напомним, что в следующем году в Липецке планируют отремонтировать два десятка дорог ( адреса здесь) и продолжить реконструкцию улицы 50 лет НЛМК.