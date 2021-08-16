Общество

36 минут назад

В Липецкой собираются вырастить 900 тысяч берез

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#лес #дерево
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В Липецкой собираются вырастить 900 тысяч берез

Пока же собрали около 200 килограммов семян.

Как сообщает пресс-служба лесного хозяйства Липецкой области, на территории области в рамках реализации Федерального проекта «Сохранение лесов» Национального проекта «Экология» работники лесхозов приступили к заготовке семян березы. На данный момент собрано около 200 килограммов этих семян.

- При благоприятных условиях выращивания выход посадочного материала в лесных питомниках может составить 0,9 миллиона штук сеянцев, которые будут использованы для решения задач по лесовосстановлению в лесном фонде и защитному лесоразведению на землях сельхозназначения, - отметили в пресс-службе.

Пока же семена березы отправлены на предварительный анализ для определения посевных качеств в лабораторию. Также лесхозами региона производится сбор семян лесообразующих пород: липа, ясень и других лиственных пород.
182
#лес #дерево
3

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