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Афганское телевидение начало транслировать чтение Корана вместо развлекательных программ

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#Афганистан #телевидение

Телеканалы в Афганистане, захваченном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), изменили сетку вещания.

Афганские телеканалы отменили развлекательные передачи и начали транслировать чтение Корана, — передает РИА Новости.

Большинство телеканалов, ранее показывавших в дневное время развлекательные передачи, перешли на трансляцию чтения Корана или новости о действиях запрещенной на территории РФ радикальной организации "Талибан". Только на одном из каналов продолжают показывать документальные и исторические фильмы.

Накануне талибы взяли без боя Кабул. На этом фоне тысячи местных жителей пытаются покинуть Афганистан. Крайне сложная ситуация сохраняется в аэропорту Кабула.

Представители запрещенной в России террористической организации "Талибан" пообещали обеспечить полную безопасность сотрудникам российской дипмиссии, - ранее сообщил посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.

"Сегодня произошла сдача: ушли афганские военные, те военные афганских национальных сил безопасности, которые нас охраняли. Сейчас стали талибы. Они еще раз переподтвердили, что ни один волос с российских голов не упадет, что вы можете работать спокойно", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

СМИ со ссылкой на талибов передали, что под их контролем находятся более 90% государственных зданий и почти все кабульские КПП.
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#Афганистан #телевидение

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