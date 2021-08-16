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В Брюсселе рассказали о готовности ЕС к миграционному кризису

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#миграция
С 2015 года, когда Евросоюз столкнулся с беспрецедентным по своим масштабам кризисом, объединение приняло меры, чтобы впредь лучше управлять своими границами и потоками мигрантов. Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе Еврокомиссии, комментируя наплыв беженцев из Афганистана. 

«Мы гораздо лучше готовы к будущим кризисам, если таковые возникнут. При этом все сходятся во мнении, что нам остро необходима справедливая и эффективная европейская система предоставления убежища и регулирования миграции. Именно это ЕК предложила в рамках нового Пакта о миграции и убежище, над которым мы работаем вместе с Европарламентом и Словенией как председателем ЕС», — отметили в Еврокомиссии. 

ЕК привела список мер, которые союз предпринял для контроля за миграцией: 

— Обновление службы Европейской пограничной и береговой охраны;  

— Работа Комиссии с государствами, которые первыми принимают мигрантов (им идет поддержка от агентств и фондов ЕС, благодаря которой они могут оперативно наладить инфраструктуру и все процессы); 

— Программа ЕС по переселению (к настоящему моменту прошло более 81 тыс. переселений); 

— Расширение коридоров для легальных мигрантов; 

— Сотрудничество с партнерами за пределами ЕС по устранению коренных причин незаконных перемещений; 

— Рекомендации ЕС, которые объясняют, как страны могут реагировать на возможные осложнения. 

В воскресенье, 15 августа «Талибан» (запрещено в РФ) вошел в Кабул и заявил о полном захвате Афганистана. Тогда же Брюссель заявил, что общие нормы миграции и предоставления убежища надо срочно пересматривать. Как написал в своем Twitter замглавы ЕК Маргаритис Схинас, «ситуация в Афганистане и действия властей Белоруссии [через которую в ЕС пытаются въехать нелегалы] показали, что время истекло» и ждать Евросоюз больше не может. 

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа. 
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#миграция

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