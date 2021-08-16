Происшествия

сегодня, 15:53

Липецких похитителей самокатов сняли на видео

27 2300
#кража #угон
4

Многие из них были нетрезвы.

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Как рассказал GOROD48 представитель компании «Тесла-шеринг» Михаил Кузнецов, с того момента, как шеринговая компания пришла в Липецк, было совершено около 40 попыток угнать самокаты, но практически все из них нашли. Пока не вернулись только два самоката, но и их местоположение уже известно.

В распоряжение редакции GOROD48 попало видео, на котором запечатлены угонщики самокатов, большинство из которых настаивают, что нашли самокат в кустах и думали, что он ничейный, или взяли его на время и как раз собирались вернуть.

Многие из тех, у кого забирали самокаты, были нетрезвы и едва могут объяснить происходящее. Некоторые требуют у собственника доказательства своей причастности к угону самоката. А отдельные даже уверяют, что самокат сам приехал к ним домой.

При том, что компания-собственник заявляет о 40 попытках угона самокатов, заявлений в полицию было написано гораздо меньше. По словам Михаила Кузнецова, сейчас таких заявлений около 15. В большинстве случаев вопрос улаживают мирным путём: самокаты находят и возвращают своими силами, требуя компенсировать владельцам часть понесённых убытков. Основная сложность — при заявлении в правоохранительные органы самокаты на какое-то время попадают в отдел полиции как улика, и по сути в это время они простаивают, не принося прибыли. Сейчас таких «выбывших из строя» самокатов около десяти.

- Чаще всего самокаты угоняют ночью, но сегодня было уже две тревоги днём, один самокат увезли на машине — мы его уже забрали в районе проспекте 60-летия СССР, - отметил Михаил Кузнецов. - Пока самая дальняя точка, в которой нам приходилось забирать пропавший самокат, находится в 45 километрах от Липецка — его увезли в село Телелюй Грязинского района.
27 2300
#кража #угон
4

Комментарии (27)

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Липецк деревня

6 минут назад
Самокат Я, а ничего что это и есть суть кикшеринга?! Или в этом городе один колхоз живет и не знает как живут большие продвинутые города ? Почему в Питере Москве это настолько распространено что там каждый третий катается, а у нас все всем недовольны и это не так и это привыкли жить как отсталые
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все просто

7 минут назад
местные первобытные люди ещё не привыкли к цивилизации
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что сказать то хотели?

12 минут назад
На лохотрон похоже, .. а ты не воруй
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Петрович

13 минут назад
почему нельзя на самокаты нанести окраску что это аренда и тд, что взять можно только за деньги??? или ипешники сами экономят и провоцируют народ а потом хайпуют и делают себе рекламу за это.
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следствие ведут Колобки

13 минут назад
И заметьте : воруют самокаты - только конченные алкаши , а другой контингент людей не берут... Брезгуют , что ли ?!
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МЛГ

15 минут назад
Как же в Липецкой области Гэкают. Колхоз
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Перед тем как

18 минут назад
Осуждать людей. Увидев в их глазах соломинку. Вытащить бревно -надо из своего. Это ж Россия страна ворья )))
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На лохотрон похоже

21 минуту назад
Предупредите детей и жадных знакомых . А урегулирование решается путем выплат за утраченные часы аренды. Хитро придумали.....
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Это все

22 минуты назад
Понаехавшие
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Артурчик

23 минуты назад
Кто самокаты ворует, а кто то остановки по 800 тысяч устанавливает, урны по 23 тысячи и кустарники по 31 тысячи. У каждного свой доход. Пилят все кто как умеет.
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