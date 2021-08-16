Липецких похитителей самокатов сняли на видео

Многие из них были нетрезвы.

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Как рассказал GOROD48 представитель компании «Тесла-шеринг» Михаил Кузнецов, с того момента, как шеринговая компания пришла в Липецк, было совершено около 40 попыток угнать самокаты, но практически все из них нашли. Пока не вернулись только два самоката, но и их местоположение уже известно.



В распоряжение редакции GOROD48 попало видео, на котором запечатлены угонщики самокатов, большинство из которых настаивают, что нашли самокат в кустах и думали, что он ничейный, или взяли его на время и как раз собирались вернуть.



Многие из тех, у кого забирали самокаты, были нетрезвы и едва могут объяснить происходящее. Некоторые требуют у собственника доказательства своей причастности к угону самоката. А отдельные даже уверяют, что самокат сам приехал к ним домой.



При том, что компания-собственник заявляет о 40 попытках угона самокатов, заявлений в полицию было написано гораздо меньше. По словам Михаила Кузнецова, сейчас таких заявлений около 15. В большинстве случаев вопрос улаживают мирным путём: самокаты находят и возвращают своими силами, требуя компенсировать владельцам часть понесённых убытков. Основная сложность — при заявлении в правоохранительные органы самокаты на какое-то время попадают в отдел полиции как улика, и по сути в это время они простаивают, не принося прибыли. Сейчас таких «выбывших из строя» самокатов около десяти.



- Чаще всего самокаты угоняют ночью, но сегодня было уже две тревоги днём, один самокат увезли на машине — мы его уже забрали в районе проспекте 60-летия СССР, - отметил Михаил Кузнецов. - Пока самая дальняя точка, в которой нам приходилось забирать пропавший самокат, находится в 45 километрах от Липецка — его увезли в село Телелюй Грязинского района.