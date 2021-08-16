К 1 сентября организовали «горячую линию» по детским товарам и школьному питанию

В Липецкой области сегодня заработала «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей, питания.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в период с 16 августа по 27 августа работает «горячая линия», приуроченная к приближающемуся началу учебного года. Специалисты проконсультируют всех желающих по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей, школьного питания.



- Операторы Единого консультационного центра по бесплатному номеру 8 800 555 49 43 осуществляют круглосуточный прием звонков, первичную консультацию, а также, по отдельным вопросам перенаправляют в территориальные органы и организации Роспотребнадзора, - отметили в пресс-службе.



Также можно звонить в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области по телефонам «горячей линии» 8(4742) 30-88-55, 30-88-67, 30-88-69, 30-88-52, 30-88-49, в Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области по телефонам 8 (4742) 77-04-13, 74-06-08, 74-06-00, 25-09-07, 74-07-32, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в г. Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском районах по телефонам (код 47467) 2-07-78; 6-05-00, 2-66-65, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском районах - (код 47471) 2-14-21, 2-11-41, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах - (код 47465) 6-23-90, 6-24-62, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Грязинском, Добринском, Усманском районах - (код 47461) 2-10-47; 2-44-12, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Лебедянском, Краснинском районах (код 47466) 5-24-57; 5-24-55.