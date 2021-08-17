Доброе утро, Липецк!

На календаре вторник, 17 августа. Сегодня завершается прием откликов на план строительства спортивного центра в Нижнем парке и проект установки памятника на улице Ленина. Врачам во вторник вручат новые машины. Липчан приглашают на бесплатные курсы обучения работы со смартфоном и планшетом. Вечером всех ждут на выступление победительницы «Универвидения».

Погода



В Липецке сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем составит от +31 до +33 градусов.



День 17 августа стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 6 градусов тепла.



Дороги



Движение транспорта по улице Юных Натуралистов в районе дома №60 по улице Гоголя открыто только по одной полосе из-за ремонта теплотрассы. Ожидается, что движение в привычном режиме откроют к концу месяца.



ЛипецкЯндекс.Карты





Быстрый завтрак





Если не хватает времени на приготовление завтрака — запоминайте рецепт липчанки Ирины.



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Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Прививка в магазине



Во вторник мобильные пункты вакцинации будут работать в пяти торговых центрах и в офисе врача на улице Московской.







Строительство в парке



17 августа завершается прием замечаний на план проектировки Нижнего парка. 20 834,5 квадратных метров парка планируют отдать под размещение частного спортивного центра. Во многофункциональном спортивный комплексе разместятся спа-зона, детская комната, два бассейна, ресторан, а также залы для занятий спортом, игры в сквош, бадминтон и теннис. Возражения и предложения можно присылать на почту



Новые машины — врачам



Сегодня на Соборной площади врачам городских и районных медицинских учреждений вручат ключи от 22 новеньких белых «Lada Largus Cross». Врачи будут ездить на них на вывозы и перевозить пациентов.



Быть в тренде



По вторникам в Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина проходят курсы «Планшет, смартфон с нуля». Стать их участником может любой желающий – возраст не имеет значения. На занятиях «курсантам» объясняют как элементарные вещи, так и сложные. При этом на всем протяжении обучения «студенты» выполняют ряд домашних заданий для закрепления навыков. Записаться на курсы «Планшет, смартфон с нуля» можно по телефону 35-35-51.



Спаси планету



В городском отделе охраны окружающей среды ждут заявки от школ, которые хотели бы установить у себя специализированный контейнер для накапливания отработанных элементов питания. Акция направлена на защиту экологии, ведь даже одна батарейка способна нанести серьёзный вред природе. Когда отработанный элемент питания попадает на свалку, его корпус подвергается коррозии. В результате, в окружающую среду сразу попадает несколько видов тяжелых металлов, среди которых свинец, кадмий и ртуть. Поэтому выбрасывать батарейки необходимо только в специальные контейнеры. Заявления принимают по электронной почте



Святые на улице Ленина?



Сегодня завершается прием пожеланий и предложений на проект установки памятника православным святым Петру и Февронии возле здания управления ЗАГС на улице Ленина. Напротив ЗАГСа планируют создать семейную зону «Под сенью Петра и Февроньи». Памятник может стать ее центральной частью. В этой зоне хотели бы проводить выездные регистрации брака. Свои пожелания можно высказать в книге отзывов, которая находится в здании ЗАГСа.



Концерт в библиотеке



Сегодня в 19:00 в научной библиотеке выступит уникальный джаз-кавер-дуэт «Манго» (16+). Гости смогут насладиться вокалом победительницы Национального музыкального проекта «Универвидение» Маргариты Петрухиной. В творческом дуэте с гитаристом Максимом Щетининым они исполнят российские и зарубежные хиты в лаунж-обработке.



Экономический кризис в искусстве



17 августа 1998 года правительство Российской Федерации объявило дефолт. Это стало началом экономического кризиса в РФ. Но далеко не первый кризис в разрезе мировой экономики. Да и не последний. Этой теме посвящено немало книг, фильмов и даже настольных игр. Но, «предупрежден — значит, вооружен», а в игровой и художественной форме многие темы и проблемы уясняются проще и запоминаются ярче.



Эрих Мария Ремарк, «Чёрный обелиск» (16+). Большинство жителей нашей страны ещё помнят, каково это — жить в период гиперинфляции, когда деньги обесцениваются быстрее, чем успеваешь их тратить. «Чёрный обелиск» — автобиографическая художественная книга, которая описывает жизнь в Германии в период гиперинфляции 1921–1923 годов, после поражения страны в Первой мировой войне. Это роман о человеческой жизни и отношениях на фоне экономического кризиса, который случился почти сто лет назад и рассказан очевидцем тех событий.





«Игра на понижение» (2015, 18+). Кристиан Бейл, Стив Кэрелл, Брэд Питт и Райан Гослинг в экранизации популярной американской книжки о нескольких менеджерах, которые не только заранее обнаружили всеобщий финансовый кризис, но и придумали вовремя, как на нем заработать.





«Industry Giant II» (3+). Не самая новая, но добротная игра-стратегия. Действие игры разворачивается в Америке с 1900 по 1980 года. Игроков ждут экономический бум, обвал фондовой биржи, нефтяной кризис, подъемы и триумфы.



В Липецке сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем составит от +31 до +33 градусов.День 17 августа стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 6 градусов тепла.Движение транспорта по улице Юных Натуралистов в районе дома №60 по улице Гоголя открыто только по одной полосе из-за ремонта теплотрассы. Ожидается, что движение в привычном режиме откроют к концу месяца.Если не хватает времени на приготовление завтрака — запоминайте рецепт липчанки Ирины.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Во вторник мобильные пункты вакцинации будут работать в пяти торговых центрах и в офисе врача на улице Московской.17 августа завершается прием замечаний на план проектировки Нижнего парка. 20 834,5 квадратных метров парка планируют отдать под размещение частного спортивного центра. Во многофункциональном спортивный комплексе разместятся спа-зона, детская комната, два бассейна, ресторан, а также залы для занятий спортом, игры в сквош, бадминтон и теннис. Возражения и предложения можно присылать на почту proekt@lipetskcity.ru Сегодня на Соборной площади врачам городских и районных медицинских учреждений вручат ключи от 22 новеньких белых «Lada Largus Cross». Врачи будут ездить на них на вывозы и перевозить пациентов.По вторникам в Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина проходят курсы «Планшет, смартфон с нуля». Стать их участником может любой желающий – возраст не имеет значения. На занятиях «курсантам» объясняют как элементарные вещи, так и сложные. При этом на всем протяжении обучения «студенты» выполняют ряд домашних заданий для закрепления навыков. Записаться на курсы «Планшет, смартфон с нуля» можно по телефону 35-35-51.В городском отделе охраны окружающей среды ждут заявки от школ, которые хотели бы установить у себя специализированный контейнер для накапливания отработанных элементов питания. Акция направлена на защиту экологии, ведь даже одна батарейка способна нанести серьёзный вред природе. Когда отработанный элемент питания попадает на свалку, его корпус подвергается коррозии. В результате, в окружающую среду сразу попадает несколько видов тяжелых металлов, среди которых свинец, кадмий и ртуть. Поэтому выбрасывать батарейки необходимо только в специальные контейнеры. Заявления принимают по электронной почте ecology@cominfo.lipetsk.ru Сегодня завершается прием пожеланий и предложений на проект установки памятника православным святым Петру и Февронии возле здания управления ЗАГС на улице Ленина. Напротив ЗАГСа планируют создать семейную зону «Под сенью Петра и Февроньи». Памятник может стать ее центральной частью. В этой зоне хотели бы проводить выездные регистрации брака. Свои пожелания можно высказать в книге отзывов, которая находится в здании ЗАГСа.Сегодня в 19:00 в научной библиотеке выступит уникальный джаз-кавер-дуэт «Манго» (16+). Гости смогут насладиться вокалом победительницы Национального музыкального проекта «Универвидение» Маргариты Петрухиной. В творческом дуэте с гитаристом Максимом Щетининым они исполнят российские и зарубежные хиты в лаунж-обработке.Экономический кризис в искусстве17 августа 1998 года правительство Российской Федерации объявило дефолт. Это стало началом экономического кризиса в РФ. Но далеко не первый кризис в разрезе мировой экономики. Да и не последний. Этой теме посвящено немало книг, фильмов и даже настольных игр. Но, «предупрежден — значит, вооружен», а в игровой и художественной форме многие темы и проблемы уясняются проще и запоминаются ярче.Эрих Мария Ремарк, «Чёрный обелиск» (16+). Большинство жителей нашей страны ещё помнят, каково это — жить в период гиперинфляции, когда деньги обесцениваются быстрее, чем успеваешь их тратить. «Чёрный обелиск» — автобиографическая художественная книга, которая описывает жизнь в Германии в период гиперинфляции 1921–1923 годов, после поражения страны в Первой мировой войне. Это роман о человеческой жизни и отношениях на фоне экономического кризиса, который случился почти сто лет назад и рассказан очевидцем тех событий.«Игра на понижение» (2015, 18+). Кристиан Бейл, Стив Кэрелл, Брэд Питт и Райан Гослинг в экранизации популярной американской книжки о нескольких менеджерах, которые не только заранее обнаружили всеобщий финансовый кризис, но и придумали вовремя, как на нем заработать.«Industry Giant II» (3+). Не самая новая, но добротная игра-стратегия. Действие игры разворачивается в Америке с 1900 по 1980 года. Игроков ждут экономический бум, обвал фондовой биржи, нефтяной кризис, подъемы и триумфы.