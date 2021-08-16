Липчане жалуются на провалы на дорогах

Наши читатели просят: «Примите, пожалуйста, меры!»

Первое обращение касается тротуара вдоль дороги от остановки «Художественная школа» до Центрального рынка. Липчанка Светлана Дьякова считает, что просвет под пешеходной дорожкой представляет опасность, и что ходить там опасно.























- Отсутствие бордюра — это конструктивная особенность, предусмотренная для отвода воды, - сообщили в пресс-службе администрации Липецка. - Сам тротуар планируют привести в порядок, но эту дырку заделывать не будут.













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В редакцию GOROD48 поступили сразу две жалобы по вопросам дорожного хозяйства и благоустройства.- Примите, пожалуйста, меры! - Требуют наши читатели. - Если кто-то пострадает, мы вас предупреждали.Вторая жалоба поступила на дорогу в районе домов №117- 119 на улице Московской.- Рядом — библиотека, но никому нет дела на просевший асфальт, - возмущаются наши читатели.Как пояснили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, сейчас это место на улице Московской уже огорожено, информация передана в управляющую компанию, ситуацией занимаются. Известно, что никаких коммунальных утечек в данном месте не было.