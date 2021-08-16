Общество

сегодня, 14:45

Липчане жалуются на провалы на дорогах

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#дорога #благоустройство
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Липчане жалуются на провалы на дорогах

Наши читатели просят: «Примите, пожалуйста, меры!»

В редакцию GOROD48 поступили сразу две жалобы по вопросам дорожного хозяйства и благоустройства.

- Примите, пожалуйста, меры! - Требуют наши читатели. - Если кто-то пострадает, мы вас предупреждали.

Первое обращение касается тротуара вдоль дороги от остановки «Художественная школа» до Центрального рынка. Липчанка Светлана Дьякова считает, что просвет под пешеходной дорожкой представляет опасность, и что ходить там опасно.

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- Отсутствие бордюра — это конструктивная особенность, предусмотренная для отвода воды, - сообщили в пресс-службе администрации Липецка. - Сам тротуар планируют привести в порядок, но эту дырку заделывать не будут.

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Вторая жалоба поступила на дорогу в районе домов №117- 119 на улице Московской.

- Рядом — библиотека, но никому нет дела на просевший асфальт, - возмущаются наши читатели.

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Как пояснили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, сейчас это место на улице Московской уже огорожено, информация передана в управляющую компанию, ситуацией занимаются. Известно, что никаких коммунальных утечек в данном месте не было.
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#дорога #благоустройство
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Комментарии (11)

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Жительница 117 дома

3 минуты назад
Эта дырка уже какой год и ничего не делают.сейчас залатают,а в следующем году будет тоже самое,если делать,делать нужно по уму,а не 'тяп-ляп',как обычно.
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Непонятливый липчанин

9 минут назад
А откуда у дорог провалы памяти?
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Ограду

17 минут назад
в районе домов №117- 119 на улице Московской все заметили ? А кто там депутат , что городской , что областной ?
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О. Бендер

29 минут назад
срочно приму деньги у населения на ремонт провалов ! (чтоб не слишком проваливались! )
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Павел

36 минут назад
А это способ сбежать от проблемы - не показано, не озвучено, значит, и нет проблемы, можно жить в разрухе, но представлять, что всё прекрасно. А тут, понимаешь, кто-то посмел вслух сказать, что мы в дыре...
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гость

45 минут назад
Стыдно за таких "людей", интересно , к провалам в асфальте у тебя претензий нет , а виноваты те , кто эти провалы снимает . Прикольненько .
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12

51 минуту назад
Стыдно за таких "людей" , а нам стыдно что большая часть дорог в ямах, не говоря уже о второстепенных дорогах.За всем не уследишь , но если люди видят это, надо прислушиваться.
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Комментатор

56 минут назад
Когда же уже начнут привлекать и судить тех "людей", которые всё снимают на камеру телефона и выкладывают в Инет!?!! Надоели эти операторы * !!
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Преображенский

сегодня, 14:59
Разруха не в клазетах а в головах!
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Иван

сегодня, 14:54
Конец лета, а основные дороги не приведены в порядок, разметки на большинстве нет. Студеновская цепь ям на проезжей, Петровский мост в ямах и так по многим напряженным улицам. Видимо все деньги бездарно просадили на ул.Зегеля.
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