Общество
сегодня, 14:45
Липчане жалуются на провалы на дорогах
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Наши читатели просят: «Примите, пожалуйста, меры!»
В редакцию GOROD48 поступили сразу две жалобы по вопросам дорожного хозяйства и благоустройства.
- Примите, пожалуйста, меры! - Требуют наши читатели. - Если кто-то пострадает, мы вас предупреждали.
Вторая жалоба поступила на дорогу в районе домов №117- 119 на улице Московской.
- Рядом — библиотека, но никому нет дела на просевший асфальт, - возмущаются наши читатели.
Как пояснили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, сейчас это место на улице Московской уже огорожено, информация передана в управляющую компанию, ситуацией занимаются. Известно, что никаких коммунальных утечек в данном месте не было.
- Примите, пожалуйста, меры! - Требуют наши читатели. - Если кто-то пострадает, мы вас предупреждали.
Первое обращение касается тротуара вдоль дороги от остановки «Художественная школа» до Центрального рынка. Липчанка Светлана Дьякова считает, что просвет под пешеходной дорожкой представляет опасность, и что ходить там опасно.
- Отсутствие бордюра — это конструктивная особенность, предусмотренная для отвода воды, - сообщили в пресс-службе администрации Липецка. - Сам тротуар планируют привести в порядок, но эту дырку заделывать не будут.
Вторая жалоба поступила на дорогу в районе домов №117- 119 на улице Московской.
- Рядом — библиотека, но никому нет дела на просевший асфальт, - возмущаются наши читатели.
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Жительница 117 дома
Непонятливый липчанин
Ограду
О. Бендер
Павел
гость
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Комментатор
Преображенский
Иван