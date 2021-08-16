Происшествия

39 минут назад

Ельчанка сбежала из магазина с украденным парфюмом

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#кража #парфюмерия
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Ельчанка сбежала из магазина с украденным парфюмом

Женщину напугало сработавшее антикражное устройство. Он забежала в соседний магазин и оставила сворованные флаконы в ячейке для хранения.

Отдел дознания ОМВД России по Ельцу возбудил два уголовных дела о кражах из магазинов одной сети магазинов. По обоим преступлениям установлены подозреваемые — жительницы Ельца.

Первая кража произошла в магазине на улице Коммунаров. Женщина вошла в магазин и направилась к стеллажу с парфюмерией. После чего она взяла, положила в сумку два флакона парфюмерной воды общей стоимостью 3 203 рубля 65 копеек и вышла из торгового помещения. По записям в камер наблюдения воришку установили: кражу совершила ранее судимая за мелкое хищение 32-летняя ельчанка. Подозреваемая рассказала, что парфюм она продала, а полученные деньги потратила.

Второе сообщение поступило от директора магазина, расположенного по улице Радиотехнической. Неизвестная женщина пыталась вынести из магазина в своей сумке два флакона мужской туалетной воды общей стоимостью 3 482 рубля 47 копеек, однако на выходе сработали противокражные рамки. Тогда злоумышленница забежала в соседний магазин, положила сумку с украденным в одну из ячеек для вещей, закрыла её, а ключ бросила рядом и скрылась в неизвестном направлении. Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли сумку, в которой находились вещи похитительницы, и установили её место нахождение. Задержанная 33-летняя местная жительница полностью созналась в содеянном и написала явку с повинной.
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#кража #парфюмерия
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Комментарии (1)

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Что за дешманский парфюм?!

3 минуты назад
Если Том Форд за 20т.р. унесла, я бы ещё поняла.
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