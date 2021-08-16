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52 минуты назад
США оценит рыночность экономики России
Министерство торговли США изучит вопрос того, продолжать ли считать Россию рыночной экономикой.
США проверяют российскую экономику на предмет соответствия рыночному статусу. Расследование начато в ходе антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из России, - говорится в заявлении Минторга США, опубликованном в официальном издании американского правительства Federal Register.
Обращение по поводу цен на продукцию ведомство получило от ряда американских предприятий, - передает Lenta.ru.
"В рамках расследования, касающегося справедливых цен на карбамидо-аммиачную смесь из России, мы сочли, что заявитель (компании из США) предоставил достаточные доказательства для того, чтобы Министерство торговли определило, продолжить ли считать Россию страной с рыночной экономикой в вопросах применения антидемпинговых пошлин", — отмечается в заявлении.
Минторг США предложил заинтересованным сторонам предоставить комментарии по этому вопросу. Американское министерство ссылается на закон 1930 года, который позволяет отнести ту или иную страну к перечню государств с рыночной экономикой. Там изложены шесть критериев, на основании которых принимается решение, и если страна им не соответствует, то статус страны может быть изменен. Помимо таких пунктов, как "степень конвертируемости валюты" и "степень государственного контроля за распределением ресурсов и решениями предприятий о цене и объемах производства" в списке значатся "другие факторы, которые уполномоченный орган сочтет подходящими".
Статус рыночной экономики важен для экспортеров, поскольку значительно усложняет возможность введения антидемпинговых пошлин против них,- пишет "Ъ".
Европейский союз и США официально признали Россию страной с рыночной экономикой в 2002 году. Этот статус позволяет российским фирмам оспаривать введение антидемпинговых мер со стороны США.
Обращение по поводу цен на продукцию ведомство получило от ряда американских предприятий, - передает Lenta.ru.
"В рамках расследования, касающегося справедливых цен на карбамидо-аммиачную смесь из России, мы сочли, что заявитель (компании из США) предоставил достаточные доказательства для того, чтобы Министерство торговли определило, продолжить ли считать Россию страной с рыночной экономикой в вопросах применения антидемпинговых пошлин", — отмечается в заявлении.
Минторг США предложил заинтересованным сторонам предоставить комментарии по этому вопросу. Американское министерство ссылается на закон 1930 года, который позволяет отнести ту или иную страну к перечню государств с рыночной экономикой. Там изложены шесть критериев, на основании которых принимается решение, и если страна им не соответствует, то статус страны может быть изменен. Помимо таких пунктов, как "степень конвертируемости валюты" и "степень государственного контроля за распределением ресурсов и решениями предприятий о цене и объемах производства" в списке значатся "другие факторы, которые уполномоченный орган сочтет подходящими".
Статус рыночной экономики важен для экспортеров, поскольку значительно усложняет возможность введения антидемпинговых пошлин против них,- пишет "Ъ".
Европейский союз и США официально признали Россию страной с рыночной экономикой в 2002 году. Этот статус позволяет российским фирмам оспаривать введение антидемпинговых мер со стороны США.