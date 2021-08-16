Погода в Липецке

31 минуту назад

В Липецкую область вернулась жара: днем до +34

3 239
#жара
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В Липецкую область вернулась жара: днем до +34

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, небольшие кратковременные дожди с грозами возможны лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят 23-26 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы.  

С 10 августа по югу Липецкой области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов, 5 класс горимости. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 августа в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от +13 до +18 градусов, днем будет от +29 до +34 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +14 до +16 градусов, днем будет от +31 до +33 градусов. 

День 17 августа стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +35 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 6 градусов тепла.  
3 239
#жара
1

Комментарии (3)

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БСМП

5 минут назад
Уже очень надоело это лето....когда же оно кончится уже???
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Максим

23 минуты назад
Когда же уже придёт конец этому лету?! И выпадит наконец-то снег , и ударят морозы!! Надоела эта ваша жара уже!!!!!!
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цирк

23 минуты назад
да, на погоду мы повлиять ни как не можем ,главное что б всегда с собой были калоши, валенки и шапка-147 проц
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