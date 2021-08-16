В Липецкую область вернулась жара: днем до +34

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, небольшие кратковременные дожди с грозами возможны лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят 23-26 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы.

С 10 августа по югу Липецкой области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов, 5 класс горимости.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 августа в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от +13 до +18 градусов, днем будет от +29 до +34 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +14 до +16 градусов, днем будет от +31 до +33 градусов.



День 17 августа стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +35 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 6 градусов тепла.

