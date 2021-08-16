Общество

23 минуты назад

Липецкую молодежь приглашают на эко-пикник

8 243
#уборка #субботник #акция
Липецкую молодежь приглашают на эко-пикник

Волонтеров ждут на субботник на Силикатных озерах.

19 августа в Липецке состоится экологический пикник. Молодежь приглашают на субботник на побережье Силикатных озёр.

- В качестве участников мы ждем совершеннолетних липчан. Всех желающих обеспечим инвентарем, доставим до места акции. После субботника партнеры мероприятия обещают угощения, - рассказала руководитель отдела молодежной политики администрации Липецка Надежда Бухтинова. - Ожидается, что сам субботник продлится не более двух часов. Уборка территории пройдет в рамках акции «Вода России», она проводится ежегодно с 2014 года.

Принять участие в эко-пикнике можно двумя способами. Или подойти на площадь Театральную к 13:40, или подать заявку через сайт волонтерства в России. Всем, кто придет по заявке, проставят часы участия.
8 243
#уборка #субботник #акция

Комментарии (8)

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3 минуты назад
народ подзасирает там всё конкретно. Но это пол беды, беда, что там в лесу строительные отходы сбрасывают и никто их не убирает
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Умник.

7 минут назад
Работают за так только ослы и кони.
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Обожаю тусовки на халяву

9 минут назад
Хорошая , видать , вечеринка будет! С короновирусом на пару !! ахаха...
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Билли Бонс

11 минут назад
Пикник-это музыка, отдых и застолье, субботник-это мусор, мётлы, и Ленин с бревном. Определитесь, куда приглашаете.
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Андрюша

11 минут назад
Если будет водка пиво и шашлык, то я приду
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Кактй пикник

15 минут назад
Везде коронавирус, или это фейк.
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А другие мероприятия запрещены.

16 минут назад
А что массовые мероприятия не под запретом? Или это можно?
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ссср

18 минут назад
а ковид
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