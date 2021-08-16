Общество
23 минуты назад
Липецкую молодежь приглашают на эко-пикник
8 243
Волонтеров ждут на субботник на Силикатных озерах.
19 августа в Липецке состоится экологический пикник. Молодежь приглашают на субботник на побережье Силикатных озёр.
- В качестве участников мы ждем совершеннолетних липчан. Всех желающих обеспечим инвентарем, доставим до места акции. После субботника партнеры мероприятия обещают угощения, - рассказала руководитель отдела молодежной политики администрации Липецка Надежда Бухтинова. - Ожидается, что сам субботник продлится не более двух часов. Уборка территории пройдет в рамках акции «Вода России», она проводится ежегодно с 2014 года.
Принять участие в эко-пикнике можно двумя способами. Или подойти на площадь Театральную к 13:40, или подать заявку через сайт волонтерства в России. Всем, кто придет по заявке, проставят часы участия.
- В качестве участников мы ждем совершеннолетних липчан. Всех желающих обеспечим инвентарем, доставим до места акции. После субботника партнеры мероприятия обещают угощения, - рассказала руководитель отдела молодежной политики администрации Липецка Надежда Бухтинова. - Ожидается, что сам субботник продлится не более двух часов. Уборка территории пройдет в рамках акции «Вода России», она проводится ежегодно с 2014 года.
Принять участие в эко-пикнике можно двумя способами. Или подойти на площадь Театральную к 13:40, или подать заявку через сайт волонтерства в России. Всем, кто придет по заявке, проставят часы участия.
8 243
Да
Умник.
Обожаю тусовки на халяву
Билли Бонс
Андрюша
Кактй пикник
А другие мероприятия запрещены.
ссср