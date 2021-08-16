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В 17 регионах РФ начали использовать дроны для выявления нарушений на дорогах

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#ГИБДД #ПДД #нарушения

ГИБДД и Росгвардия начали использовать беспилотники для выявления нарушений правил дорожного движения (ПДД) в 17 регионах РФ.

Подразделения Госавтоинспекции и Росгвардии стали использовать беспилотники для обеспечения безопасности дорожного движения и выявления нарушений правил дорожного движения (ПДД) в 17 регионах РФ, - сообщили в пресс-центре МВД России.

"На сегодняшний день в республиках Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Татарстан и Удмуртия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской, Тюменской областях и Москве во взаимодействии подразделений Госавтоинспекции на региональном уровне и Росгвардии применяются беспилотные летательные аппараты в целях обеспечения безопасности дорожного движения", - отметили в МВД РФ.

Там добавили, что на основе анализа аварийности формируется перечень аварийно-опасных участков дорог с учетом отсутствия на них автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. "Применение беспилотников наиболее целесообразно для выявления административных правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения и пересечением дорожной разметки, а также для информирования нарядов ДПС о дорожной ситуации и превентивных мер воздействия на участников дорожного движения в целях психологического побуждения к соблюдению правил дорожного движения", - пояснили в ведомстве.

Там, где используются беспилотники, находится наряд ДПС, которому передаются данные о зафиксированных дронами правонарушениях, - пояснили в министерстве. Затем наряд ДПС принимает меры по привлечению к ответственности нарушителя, исходя из характера правонарушения. В МВД уточнили, что оповещение участников дорожного движения о контроле участков дорог с помощью беспилотников осуществляется через СМИ. Решение об установке соответствующих информационных щитов принимается совместно с региональными и местными властями, юридическими и физическими лицами, которые являются собственниками или иными владельцами автодорог, - передает ТАСС.
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#ГИБДД #ПДД #нарушения

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