Общество

54 минуты назад

В липецкой закусочной нашли подозрительно дешевый алкоголь

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#торговля #алкоголь #штраф
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В липецкой закусочной нашли подозрительно дешевый алкоголь

Владельца бизнеса оштрафовали на 200 000 рублей за нарушение правил оборота спиртного.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел материалы административных дел в отношении предпринимателя из Тамбовской области, которому принадлежит кафе на площади Металлургов. В закусочной мужчины нашли сомнительное спиртное.

Нарушение правил реализации спиртного выявили дважды — в августе и сентябре 2020 года. Во время первого визита проверяющие выявили факт продажи двух бутылок с этикеткой «Столичная» по 180 рублей за пол-литра. А в сентябре в закусочной предлагали купить уже водку «Ночная Москва» по цене 100 рублей за одну бутылку. Все напитки отправили на экспертизу. Исследование установило, что в бутылках находится спиртосодержащая жидкость, не соответствующая ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия», но для жизни и здоровья потребителей эти напитки не опасны. На владельца закусочной завели административные дела за продажу спиртного без лицензии.

Арбитражный суд Липецкой области признал мужчину виновным в нарушениях и выписал ему два штрафа на общую сумму 200 000 рублей.
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#торговля #алкоголь #штраф
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Комментарии (2)

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А шо

33 минуты назад
Так можно было?
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Лавочница

40 минут назад
Так радоваться надо! Счастье привалило-то!
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