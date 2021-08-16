Общество

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Липчане получат парковку вместо мини-сквера?

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#общественные обсуждения #проект
Липчане получат парковку вместо мини-сквера?

На общественные обсуждения проекта планировки квартала не поступило ни одного положительного отклика о предложении сделать на месте нелегальных гаражей автопарковку у детсада.

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка завершил общественные обсуждения проекта планировки квартала, ограниченного улицами Липовской, Игнатьева, Горького и Гагарина. Проектировщики предлагают убрать из квартала семь металлических гаражей, которые расположены возле детского сада №91. Все они были установлены без разрешения. На освободившейся земле хотят сделать автостоянку, так как в районе мало мест для парковки; они также необходимы тем, кто приезжает в детсад.

Но эти планы мало устроили местных жителей. В ходе общественных обсуждений поступило два коллективных письма, где липчане, жители близлежащих домов, требуют отказаться от плана создания парковки. Липчане написали следующее:

«Собственники нашего дома против размещения парковки во дворе дома № 32 по улице Игнатьева по следующим основаниям.Решение о создании парковок общего пользования в границах земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, принимается в соответствии с жилищным и земельным законодательством. Согласно санитарным правилам и нормам СанПин 2.1.3684-21 на территориях земельных участков многоквартирных жилых домов запрещена мойка транспортных средств, слив топлива, масел, регулировка звуковых сигналов, тормозов и двигателей, что будет происходить на парковке во дворе под окнами четырех домов.

Этот участок придомовой территории собственники считают мини-сквером. В 2014 году собственники четырех домов (ул. Игнатьева д.30, д.32 и ул. Липовская д. 5, д. 5/1) обращались в организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту бюджета Липецка на 2015-2017г.г. с предложением создать на этой придомовой территории сквер им. Героя Советского Союза Игнатьева с установкой памятного знака и благоустройством территории. Предложение было принято, но финансирование не выделено.

Дом старой постройки со сквозным движением и отсутствием пешеходной дорожки. Между домами №№ 30 и 32 достаточно узкий проезд. В случае организации парковки, согласно обсуждаемому проекту, движение на этом участке станет ещё более интенсивным, образуя перекресток. Это небезопасно».

Во втором обращении липчане просят расположить на спорном участке игровую детскую площадку и спортивную площадку, высадить зеленые насаждения, организовать клумбы, зеленую горку, которые помогут избавиться от топи и укрепить почву, организовать спортивную дорожку для велосипедистов и пеших прогулок.

Оба возражения были признаны нецелесообразными к учету. По проекту во дворе дома должна быть парковка. Детские площадки возле дома есть, а учет предложения приведет к нарушению установленных норм по обеспечению собственников жилых и нежилых помещений многоквартирного жилого дома по улице Игнатьева, 32 гостевыми и приобъектными стоянками автотранспорта.

Точку в обсуждении поставят в региональном управлении строительства и архитектуры: заключение отправлено в ведомство для принятия окончательного решения.
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#общественные обсуждения #проект

Комментарии (4)

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Гость

9 минут назад
Понакупят себе автохлам.. На таксо надо ездить
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Ещё один Житель

11 минут назад
" Оставшееся после постройки парковки пространство" - да его никогда не останется!
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Парковка у родного подъезда

31 минуту назад
Не слушайте никого. Стройте бесплатные парковки. Парковка должна быть у каждого жилого и нежилого строения. Оставшееся после постройки парковки пространство можно дискутировать сколько угодно.
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Билли Бонс

34 минуты назад
Это липчане, детка. Строят мини-рынок-кричат, с детьми гулять негде, строят сквер со скамейками-машину негде поставить, строят автостоянку-вы там масло сливать будете, сквер давайте))).
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