За сутки в Липецкой области выявили 236 случаев COVID-19, 9 человек умерли

Для сравнения: 16 августа 2020 года было выявлено 16 случаев инфицирования коронавирусом.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 236 новых случаев коронавирусной инфекции, 9 человек умерли, 64 человека вылечились.



С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 43 557 случаев COVID-19, выздоровели 37 224 человека, умерли 1 278 человек.



В России за сутки выявлены 20 765 случаев COVID-19, выздоровел 15 601 человек, умерли — 806 человек.



С начала эпидемии в стране выявили 6 621 601 случай COVID-19, выздоровели 5 899 917 человек, умерли — 171 305 человек.