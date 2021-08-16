Коронавирус

сегодня, 11:22

За сутки в Липецкой области выявили 236 случаев COVID-19, 9 человек умерли

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#коронавирус
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За сутки в Липецкой области выявили 236 случаев COVID-19, 9 человек умерли

Для сравнения: 16 августа 2020 года было выявлено 16 случаев инфицирования коронавирусом.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 236 новых случаев коронавирусной инфекции, 9 человек умерли, 64 человека вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 43 557 случаев COVID-19, выздоровели 37 224 человека, умерли 1 278 человек.

В России за сутки выявлены 20 765 случаев COVID-19, выздоровел 15 601 человек, умерли — 806 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 6 621 601 случай COVID-19, выздоровели 5 899 917 человек, умерли — 171 305 человек.
5 567
#коронавирус
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Комментарии (5)

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Безмасочник

18 минут назад
Если бы все предохранялись и всячески избегали незащищённых контактов в общественных местах, никакой эпидемии не было бы.
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Интересно

37 минут назад
Гость, можете сказать какая другая статистика?
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it_happens

54 минуты назад
а у нас вся семья БРОНХИТОМ болела. и соседи тоже. Какой заразный бронхит, никогда бы не подумал.
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Гость

сегодня, 11:42
Пишите уже реальные данные, сколько можно врать. У многих знакомые или родственники работают в ковидных больницах. Статистика ведь совсем другая.
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цирк

сегодня, 11:38
верим-143 проц
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