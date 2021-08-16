Общество

29 минут назад

«Молодежный пикник» для липчан под вопросом

3 303
#мероприятие #молодежь
«Молодежный пикник» для липчан под вопросом

Мероприятие не состоится, если в регионе будут действовать ограничительные меры.

В региональном управлении молодежной политики с нетерпением ждут решения оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 в Липецкой области. От него зависит, сможет ли управление провести в Липецке «Молодежный пикник». Это open-air мероприятие для как минимум 2 350 человек планируют провести в сентябре.

- Ни дата, ни площадка, ни хэдлайнер «Молодежного пикника» пока не определены, так как нет ясности — состоится ли вообще мероприятие. Это зависит от того, будет ли продлено ограничение на проведение массовых мероприятий в регионе на сентябрь, - рассказали GOROD48 в управлении молодежной политики. - Если «Молодежный пикник» будет разрешен, то мы его проведем, но подрядчику придется поторопиться с организацией.

Есть и второй вариант развития событий, когда запрет на массовые мероприятия будет продлен на сентябрь. Тогда управление просто расторгнет контракт с подрядчиком.

- Думаем, с этим у нас сложностей не возникнет. А вот «перекинуть» контракт на весну или осень 2022 года у нас, как у бюджетного учреждения, не получится, - уточнили в управлении молодежной политики.

Напомним, тендер на проведение «Молодежного пикника» в Липецке выиграл местный предприниматель. Сумма контракта составила 611 470 рублей. Деньги на супер-вечеринку под открытым небом, как указано в документации к тендеру, выделены в рамках реализации национальных проектов.

Ограничение на проведение массовых мероприятий, за исключением спортивных, было вновь введено на территории Липецкой области в начале июля.
3 303
#мероприятие #молодежь

Комментарии (4)

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Если

2 минуты назад
На день выборов,то можно.
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запрет

9 минут назад
Запретить всякие сборища !
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Вася

13 минут назад
Ну хоть та спортивные мероприятия ковид не ходит . Тогда пусть выпивают на бегу и закусывают вприсядку . Такой формат должны разрешить . Спорт всё таки .
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Эх

25 минут назад
Хлеба и зрелищь......
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