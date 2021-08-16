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53 минуты назад

«Стальное дерево» помогает тренироваться юным горнолыжникам

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#благотворительность #Фонд «Милосердие»
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«Стальное дерево» помогает тренироваться юным горнолыжникам

В Липецке стартовал проект грантовой программы «Стальное дерево» по поддержке юных горнолыжников, для которых откроют возможность круглогодичных тренировок.  С 2017 года программу реализует благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие», социальный партнер ПАО «НЛМК ».  

Руководитель липецкого детского спортивного клуба «Крылья» Сергей Панин в этом году принял участие в конкурсе и выиграл грант. Его проект поможет расширить число юных поклонников горнолыжного спорта, которые получат возможность круглый год тренироваться для совершенствования своих спортивных навыков. Средства гранта Сергей направил на закупку качественного спортивного оборудования и туристического снаряжения для соревнований и тренировок. Теперь арсенал спортивного клуба пополнился новыми тренировочными барьерами, координационными лестницами, гимнастическими матами, наборами для слалома и различными приспособлениями для скалолазания.  

«Как правило, начинающие любители горных лыж сразу натыкаются на неприступную стену - отсутствие условий для тренировок в межсезонье. К этому можно добавить короткие и порой бесснежные зимы. Мы решили поддержать горнолыжников, чтобы сделать для них тренировочный процесс круглогодичным. Надеемся, что теперь число юных спортсменов увеличится в разы», - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай. 

Благодаря финансовой поддержке фонда в межсезонье юные лыжники смогут осваивать новые смежные виды спорта – роллер-спорт, туризм и скалолазание. Летом они будут заниматься на роликах – фристайлом, скоростным слаломом, хоккеем на роликах, альпайн-слаломом и спидскейтингом. Кроме этого они начнут осваивать навыки туризма и скалолазания, будут выходить в походы и на речные сплавы. 

Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Липецке с 2017 года. В 2018 году она стала доступна жителям Липецкой области, общественным экологическим организациям, а с 2019 года социальные проекты программы реализуются уже в пяти регионах России. В 2021 году в Липецкой области планируют завершить 29 проектов грантовой программы «Стальное дерево». На эти цели планируется направить около 8 млн рублей.  

Всего до конца года волонтеры завершат 74 новых проекта в Свердловской, Калужской Белгородской, Липецкой областях и в Алтайском крае. 
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#благотворительность #Фонд «Милосердие»
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