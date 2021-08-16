53 минуты назад
«Стальное дерево» помогает тренироваться юным горнолыжникам
В Липецке стартовал проект грантовой программы «Стальное дерево» по поддержке юных горнолыжников, для которых откроют возможность круглогодичных тренировок. С 2017 года программу реализует благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие», социальный партнер ПАО «НЛМК ».
«Как правило, начинающие любители горных лыж сразу натыкаются на неприступную стену - отсутствие условий для тренировок в межсезонье. К этому можно добавить короткие и порой бесснежные зимы. Мы решили поддержать горнолыжников, чтобы сделать для них тренировочный процесс круглогодичным. Надеемся, что теперь число юных спортсменов увеличится в разы», - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.
Благодаря финансовой поддержке фонда в межсезонье юные лыжники смогут осваивать новые смежные виды спорта – роллер-спорт, туризм и скалолазание. Летом они будут заниматься на роликах – фристайлом, скоростным слаломом, хоккеем на роликах, альпайн-слаломом и спидскейтингом. Кроме этого они начнут осваивать навыки туризма и скалолазания, будут выходить в походы и на речные сплавы.
Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Липецке с 2017 года. В 2018 году она стала доступна жителям Липецкой области, общественным экологическим организациям, а с 2019 года социальные проекты программы реализуются уже в пяти регионах России. В 2021 году в Липецкой области планируют завершить 29 проектов грантовой программы «Стальное дерево». На эти цели планируется направить около 8 млн рублей.
Всего до конца года волонтеры завершат 74 новых проекта в Свердловской, Калужской Белгородской, Липецкой областях и в Алтайском крае.