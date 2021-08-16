Экономика

сегодня, 10:00

Липецкое УФАС защитило бизнес от необоснованных штрафов МРСК (в настоящий момент «Россети Центр»)

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#штрафы #электроэнергия
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Всего за последние пять лет электросетевая компания выставила потребителям Липецкой области штрафы на сумму более 500 млн рублей, которые потом были оспорены из-за грубых нарушений процедуры проверки.

Липецкое УФАС отменило штраф, выставленный ООО «Елецкий агрокомплекс» электросетевой компанией ПАО «МРСК Центра – «Липецкэнерго» (теперь – «Россети Центр – «Липецкэнерго») за якобы безучетное потребление электроэнергии за два месяца в размере 480 тыс. рублей. Ведомство признало действия МРСК (Россетей) злоупотреблением доминирующим положением для получения финансовых выгод с использованием запрещенных методов. Решение УФАС вступило в силу. Завершается рассмотрение аналогичного дела в отношении АО «Липецк-Лада» с размером штрафа в 46 млн рублей.

Всего за последние пять лет электросетевая компания выставила потребителям Липецкой области штрафы на сумму более 500 млн рублей, которые потом были оспорены из-за грубых нарушений процедуры проверки.

Штраф «Елецкому агрокомплексу» был выставлен по итогам проверки двух приборов учета электроэнергии, на которых было выявлено нарушение пломбы завода изготовителя. Однако то обстоятельство, что ранее на приборах были установлены пломбы самой МРСК (Россети), то есть доступ к счетчику имели только сотрудники МРСК (Россети), не помешало обвинить потребителя в нарушении пломбы и якобы неучтенном потреблении электроэнергии.

Сетевая организация не смогла доказать факта вмешательства в приборы учета потребителем, и не подала возражений на решение УФАС. Действия сетевого монополиста были признаны злоупотреблением доминирующим положением, направленным на укрепление своего финансового положения, то есть на получение коммерческой выгоды с использованием запрещенных методов.

На завершающей стадии в Липецком УФАС находится похожее дело в отношении AO «Липецк-Лада». МРСК (Россети) в результате проверки счетчика составила акт безучетного потребления в размере 46 млн рублей. Впереди финальное слушание дела, но в предварительном заключении УФАС указано на нарушение процедуры проверки, а также использование доминирующего положения МРСК (Россети) с целью получения дополнительных финансовых средств.

С 2019 года потребители Липецкой области стали сталкиваться с резким ростом случаев нарушений процедуры проверок со стороны МРСК (Россети). Только в этом году 14 представителей бизнеса обратились в антимонопольную службу. 

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#штрафы #электроэнергия
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