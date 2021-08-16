Происшествия

14 минут назад

С мусорки — на шоппинг: мужчина нашел карту и пошел по магазинам

334
#карта #кража
1
С мусорки — на шоппинг: мужчина нашел карту и пошел по магазинам

«Счастливчик» успел потратить более 9 000 рублей.

Пенсионер обратился в отделение полиции Ельца с заявлением о раже денег с его банковской карты. Неизвестный потратил со счета мужчины 9 943 рубля 33 копейки.

До исчезновения карты пенсионер был в гостях у своего знакомого. На утро гость обнаружил, что карта пропала, а на телефон пришла серия сообщении о списании денег. Он позвонил приятелю и спросил, находил ли тот карту. Приятель ответил отрицательно. Тогда пенсионер отправился в полицию.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что кражу совершил 48-летний местный житель. Мужчина пояснил, что банковскую карту он нашёл у мусорных баков. Подняв её, он решил проверить наличие на счёте денег, для чего отправился в продовольственный магазин и оплатил покупку . После чего он также совершал покупки в различных магазинах и всего потратил около 9 000 рублей. Его остановило лишь то, что в аптеке оплата не прошла из-за отсутствия денег. Вину свою он полностью признал и выдал сотрудникам полиции банковскую карту, - сообщает елецкая полиция.

Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
334
#карта #кража
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Внедорожник врезался в ограждение
#ДТП
20
Внедорожник врезался в ограждение

вчера, 21:58

Происшествия
В Липецке пропала пожилая женщина
#пропавшие без вести
21
В Липецке пропала пожилая женщина

вчера, 20:25

Происшествия
Дорожный конфликт попал на запись камеры видеонаблюдения
#драка #ДТП
50
Дорожный конфликт попал на запись камеры видеонаблюдения

вчера, 16:03

Происшествия
Тело пропавшей 18-летней девушки нашли в Липецке
#пропавшие без вести
48
Тело пропавшей 18-летней девушки нашли в Липецке

вчера, 14:11

Происшествия
Набросившегося на соседа с топором ельчанина будут судить
#топор #оружие
Набросившегося на соседа с топором ельчанина будут судить

вчера, 13:27

Происшествия
На проспекте 60 лет СССР сгорел мусорный контейнер
#пожар
3
На проспекте 60 лет СССР сгорел мусорный контейнер

вчера, 13:07

Происшествия