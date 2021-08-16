С мусорки — на шоппинг: мужчина нашел карту и пошел по магазинам

«Счастливчик» успел потратить более 9 000 рублей.

Пенсионер обратился в отделение полиции Ельца с заявлением о раже денег с его банковской карты. Неизвестный потратил со счета мужчины 9 943 рубля 33 копейки.



До исчезновения карты пенсионер был в гостях у своего знакомого. На утро гость обнаружил, что карта пропала, а на телефон пришла серия сообщении о списании денег. Он позвонил приятелю и спросил, находил ли тот карту. Приятель ответил отрицательно. Тогда пенсионер отправился в полицию.



- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что кражу совершил 48-летний местный житель. Мужчина пояснил, что банковскую карту он нашёл у мусорных баков. Подняв её, он решил проверить наличие на счёте денег, для чего отправился в продовольственный магазин и оплатил покупку . После чего он также совершал покупки в различных магазинах и всего потратил около 9 000 рублей. Его остановило лишь то, что в аптеке оплата не прошла из-за отсутствия денег. Вину свою он полностью признал и выдал сотрудникам полиции банковскую карту, - сообщает елецкая полиция.



Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.