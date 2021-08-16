Культура

сегодня, 08:26

Актёр из сериала «Молодёжка» побывал в липецком селе

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#актёр #храм
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Актёр из сериала «Молодёжка» побывал в липецком селе

В Данковском районе снимали одну из передач телеканала «Спас» о древних храмах и монастырях.

В минувшие выходные в Липецкой области побывали заслуженный артист России Алексей Огурцов вместе со своим сыном Игорем Огурцовым, актёром театра и кино, звездой сериала «Молодёжка».

Дело в том, что 14 августа в Данковском районе снимали одну из передач телеканала «Спас» о древних храмах и монастырях. Внимание телевизионщиков привлек Храм святого Димитрия Солунского (Димитровский), расположенный в селе Берёзовка Данковского района Липецкой области.

- В съемках приняли участие прихожане храма, его настоятель иерей Владимир Андросов, а также казаки регионального отделения «Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья», - рассказал педагог Центра детского творчества города Данкова Павел Усов. - Казаки рассказали ведущим про историю создания храма, подчеркнув роль храмоздателя, фабриканта и благотворителя Юрия Нечаева-Мальцова, имение которого располагалось в соседнем селе Полибино, рассказали, что храм был построен в память о русских воинах, погибших в Куликовской битве, среди которых были и донские казаки с Данковской земли. В имении Нечаевых-Мальцовых в Полибино находился первый в России музей Куликовской битвы, в двух километрах от Полибино находятся братские могилы, в которых покоятся русские воины, павшие от орд Мамая. Три поколения дворян Нечаевых-Мальцовых добивались строительства на Куликовом поле памятника и храма.

Выпуск передачи из Данковского района выйдет на канале «Спас» в конце октября.

Фото - vk.com
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#актёр #храм
3

Комментарии (2)

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Сергей 13

26 минут назад
Кстати,как там храм этот?Был давно, лет восемь назад, прекрасный памятник архитектуры,без изменений? Всё так же разваливается?
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гость

сегодня, 08:43
Потом будут писать статьи о человек, который видел актера из "Молодежки".
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