Актёр из сериала «Молодёжка» побывал в липецком селе

В Данковском районе снимали одну из передач телеканала «Спас» о древних храмах и монастырях.

Выпуск передачи из Данковского района выйдет на канале «Спас» в конце октября.





В минувшие выходные в Липецкой области побывали заслуженный артист России Алексей Огурцов вместе со своим сыном Игорем Огурцовым, актёром театра и кино, звездой сериала «Молодёжка».Дело в том, что 14 августа в Данковском районе снимали одну из передач телеканала «Спас» о древних храмах и монастырях. Внимание телевизионщиков привлек Храм святого Димитрия Солунского (Димитровский), расположенный в селе Берёзовка Данковского района Липецкой области.- В съемках приняли участие прихожане храма, его настоятель иерей Владимир Андросов, а также казаки регионального отделения «Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья», - рассказал педагог Центра детского творчества города Данкова Павел Усов. - Казаки рассказали ведущим про историю создания храма, подчеркнув роль храмоздателя, фабриканта и благотворителя Юрия Нечаева-Мальцова, имение которого располагалось в соседнем селе Полибино, рассказали, что храм был построен в память о русских воинах, погибших в Куликовской битве, среди которых были и донские казаки с Данковской земли. В имении Нечаевых-Мальцовых в Полибино находился первый в России музей Куликовской битвы, в двух километрах от Полибино находятся братские могилы, в которых покоятся русские воины, павшие от орд Мамая. Три поколения дворян Нечаевых-Мальцовых добивались строительства на Куликовом поле памятника и храма.