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18 минут назад

В Липецкой области паломники устроили 50-километровый велопробег

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#велопробег
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В Липецкой области паломники устроили 50-километровый велопробег

В пробеге приняли участие около 20 велосипедистов.

В Грязях паломники устроили 50-километровый велопробег. Накануне около 20 велопаломников выехали в 12:00 от Казанского храма и направились к святому источнику в селе Двуречки.

- В Двуречках велопаломники с местным батюшкой Виктором и отцом Леонидом из Александро-Невского храма приняли участием в молебне, после чего все желающие набрали святой воды, - сообщают участники пробега. - Затем участникам велопробега провели экскурсию по местному храму, их также ждала церковная трапеза.

В общей сложности велопаломники проехали около 50 километров - по 25 километров в каждую сторону.

Фото - vk.com
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#велопробег
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