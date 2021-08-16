В Липецкой области паломники устроили 50-километровый велопробег

В пробеге приняли участие около 20 велосипедистов.

В общей сложности велопаломники проехали около 50 километров - по 25 километров в каждую сторону.





В Грязях паломники устроили 50-километровый велопробег. Накануне около 20 велопаломников выехали в 12:00 от Казанского храма и направились к святому источнику в селе Двуречки.- В Двуречках велопаломники с местным батюшкой Виктором и отцом Леонидом из Александро-Невского храма приняли участием в молебне, после чего все желающие набрали святой воды, - сообщают участники пробега. - Затем участникам велопробега провели экскурсию по местному храму, их также ждала церковная трапеза.