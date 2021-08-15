Женщина ушла из дома на улице Ангарской.

В Липецке пропала пожилая женщина. Мария Миляева ушла из дома на улице Ангарской 14 августа и до сих пор ее местонахождение не известно.



На вид женщине 66-70 лет. Приметы: рост около 150 сантиметров, немного сгорбленная.

Была одета в темно-синий халат с розово-фиолетовыми вертикальными полосками спереди, серый современный кардиган без застёжек. На голове или шее яркий розовый платок. Также на пропавшей были белые носки и серо-серебристые шлёпки.



Родственники предупреждают, что женщина не ориентируется на местности. Всех, кто что-то знает о местонахождении женщины, просят сообщить по телефону 8-915-551-15-52 (Ольга).