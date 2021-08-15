Происшествия

сегодня, 20:25

В Липецке пропала пожилая женщина

9 1414
#пропавшие без вести
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В Липецке пропала пожилая женщина

Женщина ушла из дома на улице Ангарской.

В Липецке пропала пожилая женщина. Мария Миляева ушла из дома на улице Ангарской 14 августа и до сих пор ее местонахождение не известно.

На вид женщине 66-70 лет. Приметы: рост около 150 сантиметров, немного сгорбленная.
Была одета в темно-синий халат с розово-фиолетовыми вертикальными полосками спереди, серый современный кардиган без застёжек. На голове или шее яркий розовый платок. Также на пропавшей были белые носки и серо-серебристые шлёпки.

Родственники предупреждают, что женщина не ориентируется на местности. Всех, кто что-то знает о местонахождении женщины, просят сообщить по телефону 8-915-551-15-52 (Ольга).
9 1414
#пропавшие без вести
1

Комментарии (9)

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Бк

15 минут назад
777, ага...Во саду иль в огороде...похоже,что у вас маньяк гуляет..
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Гость

17 минут назад
Елена, сочувствую Вам. Но всё равно надо быть добрее.
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Гость

20 минут назад
Елена, добрее надо быть. Не забывайте, бумеранг есть. Да, и ещё, взрослый человек такое не напишет. Это только желторотики так думают о людях, наши детки конфетки. Еще раз, будьте добрее
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Елена

26 минут назад
кит, у меня папа с деменнцией 82 года, сила есть, кушает хорошо, но то что делает , нет не делает, а творит не понимает! И никаким службам он не нужен. Я работаю, до пенсии ещё 6 лет, за ним просматривает мама, которой тоже 82 года , и просто не передать все наши страдания и мучения, но мы никому не нужны. Обращались во все инстанции!!!
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кит

43 минуты назад
Елена, Она на местности не ориентируется!Куда она вернется? Полуметровые горбуньи-сама хуже будешь
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Елена

46 минут назад
Кто эти пожилые полутораметровые горбуньи сдались? Погуляет и вернётся.
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кит

50 минут назад
Если не ориентируется на местности,то зачем одну на улицу выпускаете? Где социальные службы? Наказать виновных!А бабуля найдется
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Ника

54 минуты назад
Бедные бабушки. Они никому не нужны. Даже своим детям.
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777

сегодня, 20:38
Может на саду плохо стало?
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