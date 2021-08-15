Коронавирус

33 минуты назад

В Липецкой области в больницах с коронавирусом лечится 851 человек

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#коронавирус
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В Липецкой области в больницах с коронавирусом лечится 851 человек

Ещё 4034 пациента лечатся дома.

Как сообщает Оперштаб Липецкой области, за минувшие сутки 217 человек в регионе завершили лечение от COVID-19, 8 человек умерли.

Всего на территории Липецкой области зарегистрирован 43321 случай новой коронавирусной инфекции, 37160 человек выздоровели, 1276 человек умерли. 4885 — на лечении.

По состоянию на 19.00 15 августа в больницах находится 851 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 4034 пациента с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 238 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе в Липецке - 88, в Ельце - 45, в Грязинском районе - 34, в Данковском районе - 2, в Добринском районе - 6, в Долгоруковском районе - 9, в Елецком районе - 7, в Задонском районе - 1, в Измалковском районе - 4, в Лебедянском районе - 15, в Лев-Толстовском районе - 11, в Липецком районе - 1, в Становлянском районе - 3, в Усманском районе - 2, в Хлевенском районе - 7, в Чаплыгинском районе - 3.
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#коронавирус
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Комментарии (1)

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Игорь

19 минут назад
Хватит фантазировать, нет никакого коронавируса.
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