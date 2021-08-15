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Пятеро российских военных погибли при крушении самолета в Турции

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Пятеро российских военных погибли при крушении самолета в Турции
При крушении пожарного самолета Бе-200 в Турции погибли полковник Владислав Беркутов, подполковник Вадим Карасев, полковник Евгений Кузнецов, старший лейтенант Николай Омельченко, старший сержант Юрий Чубаров. Об этом сообщает ТАСС.

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении россиян посмертно орденом Мужества - за отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в республике.

Авиакатастрофа произошла 14 августа на востоке Турции у города Кахраманмараш. Самолет Бе-200 был арендован турецкими властями у России. Воздушное судно использовалось главным управлением лесного хозяйства Турции для тушения лесных пожаров

В Минобороны РФ сообщили, что самолет потерпел крушение после выполнения задачи, когда заходил на посадку. На борту находились пять российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики, указывавших экипажу очаги тушения пожаров.
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