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Более 20 человек погибли в Ливане при взрыве танкера

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По меньшей мере 20 человек погибли, почти 80 пострадали в результате взрыва танкера на северо-западе Ливана, говорится в сообщении ливанского Красного Креста. Об этом сообщает РИА Новости.

Взрыв топливного танкера произошел в районе Аккар на северо-западе Ливана. По меньшей мере 22 бригады скорой помощи ливанского Общества Красного Креста были задействованы в связи с инцидентом.

Среди погибших есть военнослужащие, их число уточняется, несколько человек пропали без вести.

Президент Ливана Мишель Аун призвал в воскресенье мобилизовать все усилия на оказание помощи пострадавшим в результате взрыва топливного резервуара в Аккаре.
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