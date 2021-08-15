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Более 20 человек погибли в Ливане при взрыве танкера
По меньшей мере 20 человек погибли, почти 80 пострадали в результате взрыва танкера на северо-западе Ливана, говорится в сообщении ливанского Красного Креста. Об этом сообщает РИА Новости.
Взрыв топливного танкера произошел в районе Аккар на северо-западе Ливана. По меньшей мере 22 бригады скорой помощи ливанского Общества Красного Креста были задействованы в связи с инцидентом.
Среди погибших есть военнослужащие, их число уточняется, несколько человек пропали без вести.
Президент Ливана Мишель Аун призвал в воскресенье мобилизовать все усилия на оказание помощи пострадавшим в результате взрыва топливного резервуара в Аккаре.
Взрыв топливного танкера произошел в районе Аккар на северо-западе Ливана. По меньшей мере 22 бригады скорой помощи ливанского Общества Красного Креста были задействованы в связи с инцидентом.
Среди погибших есть военнослужащие, их число уточняется, несколько человек пропали без вести.
Президент Ливана Мишель Аун призвал в воскресенье мобилизовать все усилия на оказание помощи пострадавшим в результате взрыва топливного резервуара в Аккаре.