Происшествия

42 минуты назад

Набросившегося на соседа с топором ельчанина будут судить

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#топор #оружие
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Набросившегося на соседа с топором ельчанина будут судить

У мужчины также нашли огнестрельное оружие.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя деревни Трубицыно, подозреваемого в нападении на 24-летнего соседа с топором. Дело направили в суд.

Мужчину будут судить сразу по двум статьям уголовного кодекса: по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).

По версии следствия, вечером 26 марта этого года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с соседом, нанес ему топором не менее трех ударов по голове и телу, причинив отрытую черепно-мозговую травму. После этого раненого соседа он вывел из дома и передал матери. Мужчина был госпитализирован с травмами головы, раной плеча и спины, в настоящее время угрозы его жизни и здоровью нет.

Кроме этого, тот же мужчина был застигнут сотрудниками полиции при чистке самодельного огнестрельного оружия, который он с 2005 года хранил в своем доме.

- В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступлений фигурант признал, подтвердив показания при их проверке следователем на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области. - При допросе он пояснил следователю, что схватил топор, чтобы проучить обидчика, который оскорбил его. Установлено, что фигурант ранее судим за взятку и причинение вреда здоровью средней тяжести.
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#топор #оружие
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