На проспекте 60 лет СССР сгорел мусорный контейнер

Пластиковый евроконтейнер тушило одно отделение пожарных.

За минувшие сутки серьёзных пожаров в Липецкой области не было. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, 14 августа в 1:32 ночи в Липецке во дворе дома №41 на проспекте 60 лет СССР на территории, обслуживаемой УК «Октябрьская», загорелся пластиковый мусорный контейнер.



Площадь возгорания составила один квадратный метр. Тушить мусор выезжало одно отделение пожарно-спасательной части.



По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.