Происшествия

сегодня, 13:07

На проспекте 60 лет СССР сгорел мусорный контейнер

2 367
#пожар
На проспекте 60 лет СССР сгорел мусорный контейнер

Пластиковый евроконтейнер тушило одно отделение пожарных.

За минувшие сутки серьёзных пожаров в Липецкой области не было. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, 14 августа в 1:32 ночи в Липецке во дворе дома №41 на проспекте 60 лет СССР на территории, обслуживаемой УК «Октябрьская», загорелся пластиковый мусорный контейнер.

Площадь возгорания составила один квадратный метр. Тушить мусор выезжало одно отделение пожарно-спасательной части.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.
2 367
#пожар

Комментарии (2)

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indezit

51 минуту назад
Всё по плану. Всё путём.
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ох

54 минуты назад
Теперь плата за мусор поднимется.
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