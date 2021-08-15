В Липецкой области сухо и до +32

В Липецке переменная облачность, без осадков.

В ближайшие сутки территория Липецкой области окажется в зоне повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-22 градуса тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.



С 10 августа по югу Липецкой области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов, 5 класс горимости.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от +12 до +17 градусов, днем будет от +27 до +32 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +12 до +14 градусов, днем будет от +29 до +31 градусов.



День 16 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 5 градусов тепла