Погода в Липецке

11 минут назад

В Липецкой области сухо и до +32

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#погода #лето
В Липецкой области сухо и до +32

В Липецке переменная облачность, без осадков.

В ближайшие сутки территория Липецкой области окажется в зоне повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-22 градуса тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.

С 10 августа по югу Липецкой области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов, 5 класс горимости.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от +12 до +17 градусов, днем будет от +27 до +32 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +12 до +14 градусов, днем будет от +29 до +31 градусов.

День 16 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 5 градусов тепла
73
#погода #лето

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