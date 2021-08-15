Жителей улицы Терешковой напугало тлеющее дерево

На вызов приехали несколько пожарных расчетов.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня утром во двор домов №25-27 на улице Терешковой приехали сразу несколько пожарных машин.



- У нас во дворе случилось какое-то ЧП: приехали пожарные, «Скорая помощь», полиция, - сообщают жильцы домов.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, вызов оказался ложным.



- Жильцы домов на улице Терешковой почувствовали запах дыма и вызвали экстренные службы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области. - Оказалось, что от брошенного окурка начало тлеть дерево.