Происшествия
сегодня, 11:31
Жителей улицы Терешковой напугало тлеющее дерево
На вызов приехали несколько пожарных расчетов.
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Сегодня утром во двор домов №25-27 на улице Терешковой приехали сразу несколько пожарных машин.
- У нас во дворе случилось какое-то ЧП: приехали пожарные, «Скорая помощь», полиция, - сообщают жильцы домов.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, вызов оказался ложным.
- Жильцы домов на улице Терешковой почувствовали запах дыма и вызвали экстренные службы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области. - Оказалось, что от брошенного окурка начало тлеть дерево.
- У нас во дворе случилось какое-то ЧП: приехали пожарные, «Скорая помощь», полиция, - сообщают жильцы домов.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, вызов оказался ложным.
- Жильцы домов на улице Терешковой почувствовали запах дыма и вызвали экстренные службы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области. - Оказалось, что от брошенного окурка начало тлеть дерево.
Семенихин Лжедмитрий
колхозник
председатель