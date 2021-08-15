Происшествия

сегодня, 11:31

Жителей улицы Терешковой напугало тлеющее дерево

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#дерево #пожар
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На вызов приехали несколько пожарных расчетов.

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Сегодня утром во двор домов №25-27 на улице Терешковой приехали сразу несколько пожарных машин.

- У нас во дворе случилось какое-то ЧП: приехали пожарные, «Скорая помощь», полиция, - сообщают жильцы домов.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, вызов оказался ложным.

- Жильцы домов на улице Терешковой почувствовали запах дыма и вызвали экстренные службы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области. - Оказалось, что от брошенного окурка начало тлеть дерево.
3 806
#дерево #пожар
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Комментарии (3)

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Семенихин Лжедмитрий

39 минут назад
Всем пофигу!
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колхозник

47 минут назад
Под Сокольском мостом тоже что-то сегодня утром горела , дым валил столбом...
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председатель

54 минуты назад
Было время,когда КОИБы пугали липчан.
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