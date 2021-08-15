Происшествия

23 минуты назад

В Липецкой области спасли двухлетнего ребёнка, который начал задыхаться

1 292
#УГПСС #спасатели #дети
1
В Липецкой области спасли двухлетнего ребёнка, который начал задыхаться

Спасатели УГПСС Липецкой области передали малыша медикам.

Как сообщает Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, 14 августа на отдельный пожарно-спасательный пост № 18 села Березняговка Усманского района поступил звонок от жительницы села Ольховка Добринского района, расположенного в 5 километрах от поста. Женщина просила вызвать скорую помощь для своего двухгодовалого сына, который стал задыхаться. Самостоятельно дозвониться до медиков она не смогла.

- Незамедлительно командир поста Шестаков С.В. отправил водителя Прокошина А.Ю. и спасателя Рощевкина А.И. в соседнее село на помощь ребенку, а сам занялся вопросом вызова скорой, - рассказали в пресс-службе УГПСС Липецкой области. - К моменту ее выезда спасатели уже успели забрать мать и ребенка из дома и отправиться в райцентр. Малыша передали медикам на полпути. Фельдшер отметила, что в данном случае решающую роль играли считанные минуты, которые удалось сэкономить благодаря оперативной помощи спасателей. На данный момент угрозы для жизни ребенка нет.

Фото пресс-службы УГПСС
1 292
#УГПСС #спасатели #дети
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

К

5 минут назад
Благослови Господь этих неравнодушных мужчин, такие люди в наше время -золото
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области 33-летнего водителя задержали с наркотиками
#наркотики
2
В Липецкой области 33-летнего водителя задержали с наркотиками

сегодня, 09:37

Происшествия
ДТП в Елецком попало на запись камеры видеонаблюдения
#ДТП
7
ДТП в Елецком попало на запись камеры видеонаблюдения

сегодня, 08:43

Происшествия
У липчанина в магазине украли барсетку
#кража
3
У липчанина в магазине украли барсетку

сегодня, 08:07

Происшествия
В Елецком жесткое ДТП с лобовым столкновением
#ДТП
12
В Елецком жесткое ДТП с лобовым столкновением

вчера, 22:00

Происшествия
Дело о поджоге в Волчьем передано в суд
#поджог #сарай
3
Дело о поджоге в Волчьем передано в суд

вчера, 20:16

Происшествия
В Липецкой области похоронят одну из жертв взрыва в воронежской маршрутке
#Воронеж #взрыв
33
В Липецкой области похоронят одну из жертв взрыва в воронежской маршрутке

вчера, 17:55

Происшествия