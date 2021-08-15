В Липецкой области спасли двухлетнего ребёнка, который начал задыхаться

Спасатели УГПСС Липецкой области передали малыша медикам.

Как сообщает Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, 14 августа на отдельный пожарно-спасательный пост № 18 села Березняговка Усманского района поступил звонок от жительницы села Ольховка Добринского района, расположенного в 5 километрах от поста. Женщина просила вызвать скорую помощь для своего двухгодовалого сына, который стал задыхаться. Самостоятельно дозвониться до медиков она не смогла.



- Незамедлительно командир поста Шестаков С.В. отправил водителя Прокошина А.Ю. и спасателя Рощевкина А.И. в соседнее село на помощь ребенку, а сам занялся вопросом вызова скорой, - рассказали в пресс-службе УГПСС Липецкой области. - К моменту ее выезда спасатели уже успели забрать мать и ребенка из дома и отправиться в райцентр. Малыша передали медикам на полпути. Фельдшер отметила, что в данном случае решающую роль играли считанные минуты, которые удалось сэкономить благодаря оперативной помощи спасателей. На данный момент угрозы для жизни ребенка нет.



Фото пресс-службы УГПСС