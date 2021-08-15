Происшествия

сегодня, 09:37

В Липецкой области 33-летнего водителя задержали с наркотиками

2 760
#наркотики
В Липецкой области 33-летнего водителя задержали с наркотиками

Мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, ночью 7 августа сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Задонскому району на 262-м километре федеральной трассы Р-119 «Орёл-Тамбов» обратили внимание на стоящий на обочине автомобиль, возле которого находился мужчина. Заметив полицейских, он выбросил в кусты какой-то предмет.

- Сотрудники Госавтоинспекции задержали гражданина, а в свёртке, выброшенном им на обочину, обнаружили порошкообразное вещество, - отметили в пресс-службе. - Задержанного доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств, а найденное вещество было отправлено на экспертизу, которая показала, что содержимое свёртка весом около 500 граммов, является синтетическим наркотиком.

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33-летний мужчина - житель Ивановской области заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области
2 760
#наркотики

Комментарии (2)

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ахаха...

сегодня, 09:59
Молодцы! Теперь на нары его!! Немедленно!!!
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ха-ха

сегодня, 09:50
Сразу видно бизнесмен.
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