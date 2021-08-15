Для устранения утечек отключат воду

А в четырёх домах завтра не будет света.

Как сообщает пресс-служба ЛГЭК, завтра, 16 августа для устранения утечки на трубопроводе диаметром 100 миллиметров на улице Ударников, 38а ЛГЭК временно с 10:00 до 20:00 отключит подачу холодной воды потребителям по адресам: ул. Ударников, 38, 38в, 38в/1, 38б, 36а, 38а, 37а, 37а ст1, 36а/1, 36а/2, 36а/3; частный сектор: ул. Ново-Весовая.



В понедельник для устранения утечки на водоводе диаметром 200 миллиметров на бульваре Шубина, 19, ЛГЭК предупреждает о временном с 10:00 до 20:00 отключении холодной воды потребителям по адресам: ул. Стаханова, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34; ул. Кривенкова, 3, 5, 7; ул. Катукова, 26, 26а, 28, 30, 30а, 30б, 32, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 40а, 42, 44; ул. Шубина, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15 (СОШ №33), 16 (ДОУ №6), 17, 18, 19, 20 (ДОУ №6); проспект 60 лет СССР, 37, 37/3, 41, 43, 45, 45а, 47.



Также 16 августа для устранения утечки на водоводе диаметром 100 миллиметров на улице Космонавтов, 94а, ЛГЭК предупреждает о временном с 10:00 до 20:00 отключении холодной воды потребителям по адресам: ул. Циолковского, 14/2, 10/1, 10/2, 10/3, 12/2; ул. Космонавтов, 94а, 70/3, 70/2, 70/1, 68, 64/2.



Из-за ремонта запорной арматуры диаметром 150 миллиметров на улице Барашева, 5 с 10:00 до 20:00 не будет холодной воды по адресам: ул. Пушкина, 15; 13; 13а; 14; 4; 7; ул. Первомайская, 99; 85; 83; 81; 79; 77; 65; 63а; 40; 38; 594 34; 32; ул. Советская, 7; 13а/2; ул. Октябрьская, 89; 73; 71; 88а; 80а; 74; 72; 70; 67; ул. Горького, 3; ул. Барашева, 3; 5; 7; ВНСП №41.



Во всех случаях возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ, подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.



В связи с производством ремонтных работ 16 августа с 9:00 до 16:00 будет отключена электроэнергия в жилых домах на улице Водопьянова 23, ул. Титова 6/1, 6/2, 6/3.



Напомним, сегодня, 15 августа для устранения утечки на водоводе диаметром 100 миллиметров на улице Воровского, 17-19, с 10:00 до 17:00 отключена холодная вода в частном секторе по адресам: ул. Воровского; ул. Чкалова; ул. Депутатская.