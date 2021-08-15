У липчанина в магазине украли барсетку

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Липчанина будут судить за кражу барсетки. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, завершено расследование уголовного дела по части 1 статьи 158 УК РФ по обвинению 46-летнего ранее судимого липчанина в краже.



По версии следствия, в марте в торговом зале сетевого магазина в Левобережном районе Липецка мужчина украл барсетку, которую оставил без присмотра на столе для фасовки 59-летний покупатель. В портмоне находились 2000 рублей, паспорт, водительское удостоверение, банковская и дисконтные карты. Общая сумма причиненного ущерба составила 3100 рублей. Чужую барсетку подозревамый в краже принес домой, где она позже была изъята полицейскими. Деньги мужчина уже успел потратить.



Обвиняемый во всем признался и раскаялся. Уголовное дело направлено в суд. Липчанину грозит до двух лет лишения свободы.