Происшествия

сегодня, 08:07

У липчанина в магазине украли барсетку

2 909
#кража
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У липчанина в магазине украли барсетку

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Липчанина будут судить за кражу барсетки. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, завершено расследование уголовного дела по части 1 статьи 158 УК РФ по обвинению 46-летнего ранее судимого липчанина в краже.

По версии следствия, в марте в торговом зале сетевого магазина в Левобережном районе Липецка мужчина украл барсетку, которую оставил без присмотра на столе для фасовки 59-летний покупатель. В портмоне находились 2000 рублей, паспорт, водительское удостоверение, банковская и дисконтные карты. Общая сумма причиненного ущерба составила 3100 рублей. Чужую барсетку подозревамый в краже принес домой, где она позже была изъята полицейскими. Деньги мужчина уже успел потратить.

Обвиняемый во всем признался и раскаялся. Уголовное дело направлено в суд. Липчанину грозит до двух лет лишения свободы.
2 909
#кража
2

Комментарии (2)

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Малиновые трусы

54 минуты назад
Это как при царе.
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малиновый пиджак

сегодня, 08:24
Прям как 90-тые....! Барсетос дернули у терпилы.
ответить

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