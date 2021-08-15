Спорт
59 минут назад
«Металлургу» не даются игры на выезде – сегодня 0:3 в Набережных Челнах
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Пока очки мы набираем в домашних играх, а на выезде – ни одного.
Липецкому «Металлургу» в текущем сезоне никак не удаются игры на выезде. В своём третьем гостевом матче «сталевары» потерпели третье крупное поражение и вновь не забили ни одного гола. На этот раз наша команды выбросила белый фланг в Набережных Челнах в игре с «КАМАЗом» - 0:3.
Тучи начали сгущаться над «Металлургом» ещё накануне поездки в Татарстан. В лазарете оказались шестеро игроков команды, включая основного вратаря Максима Матюшу, а моторный полузащитник Андрей Овчинников пропускал встречу из-за перебора жёлтых карточек.
Людские ресурсы у тренера Сергея Машнина были сильно ограничены, в итоге с первых минут пришлось выпускать на поле недавних новобранцев хавбека Юрия Завезёна и защитника Дмитрия Редьковича..Последний вообще успел потренироваться с новыми партнёрами всего три раза, в том числе на предыгровом занятии в Набережных Челнах.
Сыгранности липчанам и не хватило в первую очередь, а вот у «КАМАЗа», выигравшего в прошлом сезоне чемпионат в зоне «Урал-Поволжье» второго дивизиона, с этим всё было в порядке. Хозяева сумели забить быстрый гол и он затем определил ход всего матча. На 10-й минуте после прострела партнёра Роман Янушковский на линии вратарской, словно с хоккейного «пятачка» подправил мяч в сетку – 1:0.
«Металлургу» пришлось чаще идти вперёд, чем «КАМАЗ» умело пользовался, раз за разом убегая в быстрые ответные атаки. Пару раз липчан спас проводивший первый матч в ФНЛ вратарь Давид Иканович, однажды после подачи углового Завезён выбил мяч из пустых ворот.
«Металлург» до перерыва угрожал чужим воротам дважды. После подачи с углового Денис Поярков опасно бил головой, а затем лидер атаки Александр Кутьин ворвался в штрафную, мог бить сам, но решил сделать передачу Завезёну на пустые ворота, однако хитрый манёвр разгадал защитник.
Второй тайм начался с того, что липчане буквально обложили хозяев на подступах к их штрафной. Казалось, гол назревал, но назрел он… в противоположные ворота в результате быстрой ответной атаки «КАМАЗа». Подкараулив отскочивший мяч. Янушковский убежал к воротам липчан и разобрался с защитниками и Икановичем – 0:2.
Партнёры поздравляют Янушковского с «дублем»
После этого «КАМАЗ» заиграл настолько уверенно, что липчане долго ничего не могли сделать в атаке, даже несмотря на многочисленные замены, варьирования тактической схемы с 3-2-4-1 на 4-5-1, а в концеовке и восе на г-игру в четыре (!) форварда. Два удара после стандартов защитника Антона Белова тоже не принесли успеха: когда липчанин ударил головой, вратарь контролировал полёт мяча и спокойно его поймал, а после «выстрела» ногой хозяевам повезло.
Уже в компенсированное время уставших липчан в очередном молниеносном прорыве в свободную зону подкараулил лучший бомбардир ФНЛ Александр Гаглоев, который забил третий гол. Для него это уже 5-й мяч в 6-ти турах.
Окончательный счёт матча
В 6-ти матчах на счёту «Металлурга» 1 победа, 1 ничья и 4 поражения, причём три из них – на выезде. Наша команда впервые в сезоне опустилась на 17-е (из 20-ти) место в турнирной таблице. Впрочем. После 6-ти туров из ФНЛ никто не вылетает. Впереди почти весь чемпионат, а ближайшая игра нас ждёт в субботу, 21 августа, с «Краснодаром».
«КАМАЗ» (Набережные Челны) – «Металлург» - 3:0 (1:0).
Голы: Янушковский, 10 (1:0). Янушковский, 51 (2:0). А.Гаглоев, 90+ (3:0).
«КАМАЗ»: 1. Мамин. 2. С.Морозов. 3. А.Куликов, 7. Аюкин, 22. Бевеев (57. М.Казимир, 90+). 90. Тесленко. 33. Замалиев (Калугин 90+). 42. Ю.Кириллов (к) (23. Абазов, 81). 37. Е.Воронин (6.Свежов, 81). 17. Янушковский. 11. А.Гаглоев.
«Металлург»: 1.Иканович. 2. К.Титов, 29. Е. Фролов (к) (Чёрный, 66). 33. А.Белов. 3. М.Сазонов, 44. Редькович (18. Баязов, 88). 20. Войдель. 25. Д.Поярков (17. Н.Иванников. 46). 7.А.Арустамян, 88. Завезён (19. И.Глебов, 75). 48. Кутьин (9. Ахвледиани, 88).
Предупреждены: Кутьин, 25. А.Куликов, 44. К.Титов, 59. Войдель, 71. Замалиев, 77.
Судьи: М.Перезва (Московская обл.), Д.Жвакин (Ленинградская обл.), С.Попков (Петрозаводск). Инспектор В.Казьменко (Ростов-на-Дону). Делегат А.Харьков (Москва).
14 августа. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ». 1 350 зрителей.
Фото пресс-службы ФК «КАМАЗ».
Тучи начали сгущаться над «Металлургом» ещё накануне поездки в Татарстан. В лазарете оказались шестеро игроков команды, включая основного вратаря Максима Матюшу, а моторный полузащитник Андрей Овчинников пропускал встречу из-за перебора жёлтых карточек.
Людские ресурсы у тренера Сергея Машнина были сильно ограничены, в итоге с первых минут пришлось выпускать на поле недавних новобранцев хавбека Юрия Завезёна и защитника Дмитрия Редьковича..Последний вообще успел потренироваться с новыми партнёрами всего три раза, в том числе на предыгровом занятии в Набережных Челнах.
Сыгранности липчанам и не хватило в первую очередь, а вот у «КАМАЗа», выигравшего в прошлом сезоне чемпионат в зоне «Урал-Поволжье» второго дивизиона, с этим всё было в порядке. Хозяева сумели забить быстрый гол и он затем определил ход всего матча. На 10-й минуте после прострела партнёра Роман Янушковский на линии вратарской, словно с хоккейного «пятачка» подправил мяч в сетку – 1:0.
«Металлургу» пришлось чаще идти вперёд, чем «КАМАЗ» умело пользовался, раз за разом убегая в быстрые ответные атаки. Пару раз липчан спас проводивший первый матч в ФНЛ вратарь Давид Иканович, однажды после подачи углового Завезён выбил мяч из пустых ворот.
«Металлург» до перерыва угрожал чужим воротам дважды. После подачи с углового Денис Поярков опасно бил головой, а затем лидер атаки Александр Кутьин ворвался в штрафную, мог бить сам, но решил сделать передачу Завезёну на пустые ворота, однако хитрый манёвр разгадал защитник.
Второй тайм начался с того, что липчане буквально обложили хозяев на подступах к их штрафной. Казалось, гол назревал, но назрел он… в противоположные ворота в результате быстрой ответной атаки «КАМАЗа». Подкараулив отскочивший мяч. Янушковский убежал к воротам липчан и разобрался с защитниками и Икановичем – 0:2.
Партнёры поздравляют Янушковского с «дублем»
После этого «КАМАЗ» заиграл настолько уверенно, что липчане долго ничего не могли сделать в атаке, даже несмотря на многочисленные замены, варьирования тактической схемы с 3-2-4-1 на 4-5-1, а в концеовке и восе на г-игру в четыре (!) форварда. Два удара после стандартов защитника Антона Белова тоже не принесли успеха: когда липчанин ударил головой, вратарь контролировал полёт мяча и спокойно его поймал, а после «выстрела» ногой хозяевам повезло.
Уже в компенсированное время уставших липчан в очередном молниеносном прорыве в свободную зону подкараулил лучший бомбардир ФНЛ Александр Гаглоев, который забил третий гол. Для него это уже 5-й мяч в 6-ти турах.
Окончательный счёт матча
В 6-ти матчах на счёту «Металлурга» 1 победа, 1 ничья и 4 поражения, причём три из них – на выезде. Наша команда впервые в сезоне опустилась на 17-е (из 20-ти) место в турнирной таблице. Впрочем. После 6-ти туров из ФНЛ никто не вылетает. Впереди почти весь чемпионат, а ближайшая игра нас ждёт в субботу, 21 августа, с «Краснодаром».
«КАМАЗ» (Набережные Челны) – «Металлург» - 3:0 (1:0).
Голы: Янушковский, 10 (1:0). Янушковский, 51 (2:0). А.Гаглоев, 90+ (3:0).
«КАМАЗ»: 1. Мамин. 2. С.Морозов. 3. А.Куликов, 7. Аюкин, 22. Бевеев (57. М.Казимир, 90+). 90. Тесленко. 33. Замалиев (Калугин 90+). 42. Ю.Кириллов (к) (23. Абазов, 81). 37. Е.Воронин (6.Свежов, 81). 17. Янушковский. 11. А.Гаглоев.
«Металлург»: 1.Иканович. 2. К.Титов, 29. Е. Фролов (к) (Чёрный, 66). 33. А.Белов. 3. М.Сазонов, 44. Редькович (18. Баязов, 88). 20. Войдель. 25. Д.Поярков (17. Н.Иванников. 46). 7.А.Арустамян, 88. Завезён (19. И.Глебов, 75). 48. Кутьин (9. Ахвледиани, 88).
Предупреждены: Кутьин, 25. А.Куликов, 44. К.Титов, 59. Войдель, 71. Замалиев, 77.
Судьи: М.Перезва (Московская обл.), Д.Жвакин (Ленинградская обл.), С.Попков (Петрозаводск). Инспектор В.Казьменко (Ростов-на-Дону). Делегат А.Харьков (Москва).
14 августа. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ». 1 350 зрителей.
Фото пресс-службы ФК «КАМАЗ».
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