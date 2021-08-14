Происшествия

23 минуты назад

В Липецкой области похоронят одну из жертв взрыва в воронежской маршрутке

2 488
#Воронеж #взрыв
1
В Липецкой области похоронят одну из жертв взрыва в воронежской маршрутке

22-летняя девушка родом из села Солдатское Тербунского района.

Погибшая при взрыве в маршрутке в Воронеже 22-летняя девушка родом из села Солдатское Тербунского района. Эту информацию GOROD48 подтвердил экс-глава районной администрации Сергей Иванов.
 
По предварительной информации, похороны девушки назначены на 15 августа.

Как сообщил GOROD48 и.о. главы Тербунского района Юрий Букреев, девушка уехала в Воронеж учиться и осталась там работать. 

- Администрация района окажет родителям всестороннюю помощь при организации похорон, - заявил GOROD48 Юрий Букреев.

Напомним, что 12 августа в Воронеже на улице Кольцовской взорвалась маршрутка. В результате взрыва пострадали 24 человека, двое из пострадавших умерли.

Фото пресс-службы СУ СК России по Воронежской области.
2 488
#Воронеж #взрыв
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

-

10 минут назад
Капсулы смерти
ответить

Пессимист

10 минут назад
и.о. главы Тербунского района Сергей Букреев может дать подобную официальную информацию, а причём здесь зэк Иванов?
ответить

Еще в рубрике

Житель Липецкой области устроил ДТП в центре Воронежа
#ДТП
3
Житель Липецкой области устроил ДТП в центре Воронежа

сегодня, 16:36

Происшествия
Волонтеры «Патруля» намерены прочесать в поисках девушки Тракторный
#без вести пропавшие
12
Волонтеры «Патруля» намерены прочесать в поисках девушки Тракторный

сегодня, 14:12

Происшествия
ДТП на улице Фрунзе предшествовала погоня
#ДТП #погоня
9
ДТП на улице Фрунзе предшествовала погоня

сегодня, 12:11

Происшествия
Видеорегистратор записал столкновение «Пежо» и «Хендая» в центре Липецка
#ДТП
28
Видеорегистратор записал столкновение «Пежо» и «Хендая» в центре Липецка

сегодня, 10:06

Происшествия
На площади Революции «Тойота» вылетела на встречку и врезалась в «Ниссан»
#ДТП
5
На площади Революции «Тойота» вылетела на встречку и врезалась в «Ниссан»

сегодня, 09:45

Происшествия
Кроссовер «Киа» перевернулся на крышу после столкновения с «Маздой»
#ДТП
17
Кроссовер «Киа» перевернулся на крышу после столкновения с «Маздой»

сегодня, 09:13

Происшествия