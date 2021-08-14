В Липецкой области похоронят одну из жертв взрыва в воронежской маршрутке

22-летняя девушка родом из села Солдатское Тербунского района.

Погибшая при взрыве в маршрутке в Воронеже 22-летняя девушка родом из села Солдатское Тербунского района. Эту информацию GOROD48 подтвердил экс-глава районной администрации Сергей Иванов.



По предварительной информации, похороны девушки назначены на 15 августа.



Как сообщил GOROD48 и.о. главы Тербунского района Юрий Букреев, девушка уехала в Воронеж учиться и осталась там работать.



- Администрация района окажет родителям всестороннюю помощь при организации похорон, - заявил GOROD48 Юрий Букреев.



Напомним, что 12 августа в Воронеже на улице Кольцовской взорвалась маршрутка. В результате взрыва пострадали 24 человека, двое из пострадавших умерли.



Фото пресс-службы СУ СК России по Воронежской области.

