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20 минут назад

Семьи погибших в катастрофе Ми-8 на Камчатке получат по 1 млн рублей

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Компенсацию семьям погибших выплатит авиакомпания «Витязь-Аэро»

Авиакомпания "Витязь-Аэро", вертолет которой в минувший в четверг упал в Курильское озеро на Камчатке, выплатит семьям погибших пассажиров и члена экипажа по 1 млн рублей компенсации, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора края Владимира Солодова.

"Авиакомпанией "Витязь-Аэро" принято решение о том, что дополнительно к 2 млн рублей , которые положены в качестве компенсации родственникам погибшим в соответствии со страховыми условиями, будет выплачено еще по 1 млн рублей. Родственники могут обращаться непосредственно в авиакомпанию. Как можно скорее эта работа будет проведена", — написал Солодов в своем телеграм-канале.

12 августа вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", в котором находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. На месте ЧП работают спасатели и военные водолазы. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Восемь человек спасены.
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