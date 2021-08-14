В России

48 минут назад

В Анапе подтопило санаторий, где отдыхают более 440 детей

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Мощные ливни, охватившие Черноморское побережье Краснодарского края, затопили подвальные помещения санатория "Черноморская зорька". Как сообщили в оперативном штабе Кубани, сейчас в здании на отдыхе находятся 443 ребенка из Республики Коми. Об этом сообщает Российская Газета.

"Сейчас задача — откачать воду. Детям в корпуса доставляют питание, ситуация не критична, эвакуация не требуется", — говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края. В оперштабе добавили, что городская администрация и прокуратура контролируют ситуацию.

Эвакуировать детей из санатория, как это произошло с пятью детскими лагерями в Краснодарском крае, не собираются.
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