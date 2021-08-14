НЛМК сообщил о восстановлении производства стали после аварии

На кислородно-распределительном пункте НЛМК, где 9 августа произошла технологическая авария, завершились пусконаладочные работы, сообщает пресс-служба НЛМК.



- Ремонтные работы и пуско-наладка оборудования завершены. Производство стали восстановлено в плановом объеме утром 14 августа, - рассказали в пресс-служба предприятия.



Напомним, 9 августа на территории кислородного цеха НЛМК произошла технологическая авария. В ее результате оказалось повреждено здание кислородно-распределительного пункта.



Фото пресс-службы НЛМК.

