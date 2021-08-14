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30 минут назад

НЛМК сообщил о восстановлении производства стали после аварии

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НЛМК сообщил о восстановлении производства стали после аварии
На кислородно-распределительном пункте НЛМК, где 9 августа произошла технологическая авария, завершились пусконаладочные работы, сообщает пресс-служба НЛМК.

- Ремонтные работы и пуско-наладка оборудования завершены. Производство стали восстановлено в плановом объеме утром 14 августа, - рассказали в пресс-служба предприятия.

Напомним, 9 августа на территории кислородного цеха НЛМК произошла технологическая авария. В ее результате оказалось повреждено здание кислородно-распределительного пункта. 

Фото пресс-службы НЛМК.
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