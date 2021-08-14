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41 минуту назад

Число пострадавших при взрыве в Воронеже увеличилось до 24

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Два человека умерли, еще трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии

Число пострадавших при взрыве в воронежской маршрутке выросло до 24 человек. Об этом сообщает "Вести Воронеж" со ссылкой на телеграм-канал губернатора города Александр Гусев. Он объяснил, что накануне за помощью обратились ещё два человека.

«Число пострадавших от взрыва в воронежском автобусе выросло до 24 человек (двое умерли). Вчера еще двое человек обратились за медицинской помощью: один [находится] в состоянии средней тяжести, второй после оказания помощи от госпитализации отказался», — уточнил глава региона.

В БСМП №1 проходят лечение 14 человек, один находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести. В областной больнице №1 лечатся двое, оба в реанимации. Один с ожогами 1-2 степени, второй с ушибом легких и множественными ссадинами. В больницах пока остаются 16 пострадавших при взрыве.

При взрыве погибли две женщины – одна сразу после ЧП в реанимации в больницы - ей оторвало ногу, а вторая - на следующее утро.

Семьям погибших власти выплатят по 1 млн рублей, те, кто получил тяжёлые травмы – по 500 тысяч, с суммами компенсаций остальным власти определятся позже.

Следователи назвали три версии взрыва маршрутки в центре Воронежа: неисправность технического оборудования, перевозка пассажиром взрывоопасных предметов или газового баллона и теракт. При этом перевозчик уже заявил, что газового оборудования в автобусе не было - он работал на дизеле.

По факту взрыва СК возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ход расследования взяли на контроль в Центральном аппарате ведомства. Делом о взрыве воронежской маршрутки занимаются лучшие следователи страны.
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