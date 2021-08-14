В июле дешевели овощи и дорожали стройматериалы

Инфляция в Липецкой области в июле составила 0,4%, а с начала года 4,7%, сообщает Липецкстат.

Непродовольственные товары в среднем подешевели на 0,2%, хотя за январь-июль цены на эту группу выросли на 4,3%. Июльское снижение темпов роста цен специалисты статистической службы объясняют удешевлением отдельных видов плодоовощной продукции.



Так, заметно снизились цены на картофель и овощи – на 18% и 14% соответственно. Из овощей подешевели свекла и огурцы более чем на треть, помидоры – на 18%, лук – на 15%, при этом, капуста подорожала на 28%. Цены на фрукты и цитрусовые повысились на 1%.



Среди остальных продуктов питания выросли цены на мороженое на 5%, на мясные субпродукты – на 4%, на маргарин, макаронные изделия, сахар, соль, соус, специи, концентраты, мясо животных, мясо птицы, рыбопродукты, овощные и фруктово-ягодные консервы, безалкогольные напитки, мясные полуфабрикаты, сливочное масло – на 1–1,5%.



Снизились цены на яйца – на 3%, питьевое молоко – на 2%, муку, крупу и бобовые – на 1%.



Цены на непродовольственные товары в июле выросли в среднем на 0,9% (за семь месяцев – на 5,8%). Здесь на 3% подорожали строительные материалы, этот рост оказался выше или ниже в зависимости от продукции: так, оконное листовое стекло выросло в цене на 19%, пиломатериалы – на 11%, ламинат – на 3%, краски – на 2%.



Заметно увеличились цены на товары для животных – на 8%, стеклянную посуду – на 3%, ткани, легковые автомобили, спички – на 2%, медикаменты, табачные изделия, предметы садоводства, инструменты и оборудование – на 1%.



Кроме того, подорожали средства связи, чулочно-носочные и трикотажные изделия, одежда и белье, парфюмерно-косметические товары, металлическая посуда, автомобильный бензин на 0,4–0,9%.



Цены и тарифы на услуги в июле увеличились на 0,7%, а с начала года – на 3,5%. Жилищно-коммунальные услуги в целом подорожали на 2%, в том числе жилищные – на 0,2%, услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами – на 4%, услуги по снабжению электроэнергией, оплата холодного водоснабжения и водоотведения – на 5%. Кроме того, стали дороже услуги по установке пластиковых окон – на 15%, услуги бань – на 5%, отдельные виды стоматологических услуг – на 1%, парикмахерские услуги – на 0,4%.



Вместе с тем снизилась плата за пользование потребительским кредитом – на 7%, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, стоимость начального курса обучения вождению легкового автомобиля – на 2%, стоимость проезда в купейных вагонах различных типах поездов дальнего следования - на 0,2–2%, услуги в сфере зарубежного туризма, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) – на 1%, отмечает Липецкстат.

